Зимостойкие и высокоурожайные саженцы из Сибири привезли в Приморье. Видеорепортаж Андрея Мозгового
Дачный участок, как место для изоляции. Посадочный сезон в самом разгаре, поэтому, соблюдая все меры предосторожности, приморцы отправились на огороды. В регион, как раз привезли интересные саженцы из Сибири.
Иркутский плодопитомник распродаёт сегодня десятки популярных садовых культур. Они специально для нашего региона привезли несколько сортов абрикосов: Краснощёкий, Сибиряк, Триумф Северный и так далее.
Елена Метелёва, продавец-консультант Иркутского плодопитомника: "Абрикос «Россиянин» - среднепозднего срока созревания. Дерево среднерослое, с раскидистой умеренной кроной. Плоды от 60 до 100 грамм".
Все саженцы с берегов Байкала — зимостойкие, высокоурожайные, устойчивые к заболеваниям. Адаптированы подо все вариации приморского климата, включая континентальный. Вот одна из морозостойких новинок, которую предлагают селекционеры.
Елена Метелёва, продавец-консультант Иркутского плодопитомника: "Смородина Селечинская. Раннего срока созревания. К болезням и вредителям устойчивая".
Сергей Котиков, житель г. Владивостока, садовод: "Это ягоды очень большие. Сладкая ягода, поэтому для детей - радость".
Распродажа саженцев проходит до 10 мая: во Владивостоке ждут садоводов на Партизанском проспекте, 62 «А», у Дворца культуры железнодорожников. И на улице Русская, 41, рядом с кинотеатром «Нептун». В Находке — на улице Спортивная, 2 возле ТЦ «Находка Мега».
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