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Скороспелые и урожайные сорта вишни и абрикоса предлагает Иркутский плодопитомник. Видеорепортаж Андрея Мозгового

Скороспелые и урожайные сорта вишни и абрикоса предлагает Иркутский плодопитомник

У дальневосточных аграриев в самом разгаре полевой сезон, и Иркутский плодопитомник организовал тотальную распродажу своей продукции. Однако не все растения могут приспособиться к капризному приморскому климату. Над этой проблемой поработали селекционеры из Иркутска. Где приобрести сибирские плодовые, и когда питомник завершит свою работу?

Иркутский плодопитомник распродаёт сегодня десятки популярных садовых культур. Они специально для нашего региона привезли несколько интересных новинок саженцев. Специалисты из Иркутска предлагают большой ассортимент: яблоня, абрикос, черешня и вишня.

Елена Метелёва, продавец-консультант Иркутского плодопитомника: «Вишня, скрещенная с черешней, — это Дюк. Она растёт до трёх метров в высоту, плодоносит уже на второй год. Скороспелый сорт, урожайность большая».

Римма Семененко, житель г. Владивосток: «Рассказала, что высаживать нужно в конце мая, то есть начале мая по погоде. Она неприхотливая».

Все саженцы сибиряков отличает высокая урожайность, устойчивость к привычным заболеваниям сада, и что немаловажно, морозостойкие.

Елена Метелёва, продавец-консультант Иркутского плодопитомника: «Абрикос «Триумф Северный», средние сроки созревания. Дерево сильно рослое с раскидистой широко овальной кроной. Плоды крупные до 80 граммов».

Тотальная распродажа саженцев проходит до 21 мая:  во Владивостоке ждут садоводов на Партизанском проспекте, 62 «А», у Дворца культуры Железнодорожников. И на улице Русской, 41. Рядом с кинотеатром «Нептун». В Находке — на улице Спортивной, 2 возле ТЦ «Находка Мега».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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