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Успеть до 24 мая: Иркутский плодопитомник объявил тотальную распродажу. Видеорепортаж Андрея Мозгового

Успеть до 24 мая: Иркутский плодопитомник объявил тотальную распродажу

Во Владивостоке Иркутский плодопитомник объявил тотальную распродажу своей продукции. У садоводов до 24 мая, ещё есть возможность приобрести растения, которые сибирские селекционеры адаптировали под приморский климат.

Рассказывает Андрей Мозговой.

Андрей Мозговой, корреспондент: «Яблоня, вишня, абрикос — все эти саженцы адаптированы иркутскими селекционерами под приморский континентальный климат. Например, черевишня «Дюк» станет настоящим украшением вашего сада. Культура понравилась садоводам, особенно за то, что растения обрели большую устойчивость к отрицательным температурам и грибковым болезням».

Помимо плодово-ягодных культур иркутские селекционеры предлагают украсить участок цветами. Эстетическую привлекательность дачного участка можно воссоздать при помощи красивых цветочных композиций из роз, юкки, бархатцев, фиалки и, конечно же, многоцветной петуньи. Трудно представить себе сад или огород без клубники.

Елена Метелёва, продавец-консультант Иркутского плодопитомника: «Было новое поступление - клубника «Гирлянда « и «Лорд», ремонтантная. Она даже может плодоносить в домашних условиях».

Ольга Терещенко, житель г. Владивосток: «Купила клубнику «Лорд». У меня такой клубники не было. Много было всяких клубник, но такую я ещё не брала. Вот посадим».

Во Владивостоке иркутские селекционеры ждут садоводов на Партизанском проспекте, 62 «А», у Дворца культуры Железнодорожников и возле кинотеатра «Нептун», на  Русской, 41 до 31 мая.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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