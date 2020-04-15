Саженцы яблонь и груш в полцены и украсить дачу цветами предлагают приморцам

Во Владивостоке продолжает работу выставка-продажа Иркутского плодопитомника. У садоводов до 17 июня есть возможность приобрести саженцы яблонь и груш в полцены и украсить свой дачный участок цветами.

Яблоня является одной из основных фруктовых культур, без которой не обходится ни один приусадебный и дачный участок. Иркутяне предлагают приморцам более десяти сортов — это Антоновка, Белый Налив, Медуница и совсем молодой.

Очень ранний и скороплодный сорт - новинка яблоня «Торопыжка». Плоды, выровненные, массой до 120 г, светло-жёлто-зеленоватые с нежным полосатым румянцем, радуют восхитительным отличным вкусом сочной мякоти. И что самое не маловажное для нашего региона - обладает высокой зимостойкостью. Она станет настоящим украшением вашего сада.

Иркутские селекционеры предлагают создать эстетическую привлекательность дачного участка при помощи красивых цветочных композиций из разноцветной цинии, многоликой петуньи, бархатцев и роз. А вкусная клубника станет сладким и полезным украшением.

Елена Метелёва, продавец-консультант Иркутского плодопитомника: "Клубника «Гирлянда « и «Лорд», ремонтантная. Она даже может плодоносить в домашних условиях".

Во Владивостоке яблони и груши в полцены можно приобрести на выставке-распродаже: Партизанский проспект, 62 «А», у Дворца культуры Железнодорожников и возле кинотеатра «Нептун», на Русской, 41 до 17 июня.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]