Саженцы яблони, смородины, черешни с сибирским "характером" - на ярмарке иркутского плодопитомника

Саженцы иркутского плодопитомника становятся всё популярнее среди садоводов Приморья. Во Владивостоке сибирские селекционеры предлагают закалённые сорта яблонь, смородины, черешни и других плодово-ягодных. Где приобрести сибирские саженцы, и когда питомник завершит свою работу?

Десятки сортов плодово-ягодных. Здесь есть всё, о чем может мечтать заядлый приморский дачник. Все саженцы с закрытой корневой системой и сибирским «характером». Ни морозы, ни заболевания им не страшны. В условиях приморского климата даже привередливые винные сорта винограда приживаются в считанные дни. А первые плоды можно будет собирать уже в этом дачном сезоне.

Николай Щепочкин, садовод-любитель: «Виноград я здесь уже не первый год беру. Столовый сорт, хороший, прививается хорошо. Плодов много, качественные, варенье можно делать. Мы постоянно сюда приезжаем, берём».

Слава иркутских саженцев расползлась уже по всему Приморью. На будущем урожае садоводы не экономят. Морозостойкую клубнику, например, скупают ящиками.

Елена Метелёва, продавец: «Поступление было буквально с утра, уже практически всё разобрали. Ягоды очень крупные, сладкие, плодоносит всё лето, это ремонтантная».

Выставка под открытым небом работает до 26 апреля, рядом с Домом культуры железнодорожников, на Партизанском проспекте, 62 «А», и возле кинотеатра «Нептун», на улице Русская, 41.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]