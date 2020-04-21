Новости Деловые новости Видеорепортаж
Сегодня, 18:24

Бархатцы, петунья и фиалка - однолетними цветами предлагают приморцам украсить дачные участки. Видеорепортаж Андрея Мозгового

Бархатцы, петунья и фиалка - однолетними цветами предлагают приморцам украсить дачные участки

Иркутский плодопитомник продолжает тотальную распродажу своей продукции. Сибирские селекционеры расширили свой ассортимент. Где во Владивостоке найти яблони, виноград, рассаду клубники иркутского плодопитомника?

Продукция сибирских селекционеров пользуется популярностью у приморских аграриев. Сергей Гавриков садовод-любитель из Владивостока уже не первый раз приходит на выставку-распродажу, чтобы пополнить свой сад новыми деревцами.

Сергей Гавриков, житель г. Владивостока: «Какую-нибудь яблоньку посмотреть. Здесь я приобрёл жимолость сорта «Голубое веретено» и гибрид «Чёрный бархат». Я посадил их уже».

Иркутские селекционеры наращивают ассортимент. Помимо плодово-ягодных культур они предлагают украсить участок однолетними цветами. Сделать это помогут бархатцы, петунья и фиалка трёхцветная. А новая рассада клубники подсластит.

Елена Метелёва, продавец-консультант Иркутского плодопитомника: "Было новое поступление клубника «Гирлянда « и «Лорд», ремонтантная. Она даже может плодоносить в домашних условиях".

Во Владивостоке иркутские селекционеры ждут садоводов на Партизанском проспекте, 62 «А», у Дворца культуры Железнодорожников и возле кинотеатра «Нептун», на Русской,41 до 24 мая. 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме