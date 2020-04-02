Иркутский плодопитомник организовал тотальную распродажу продукции

У дальневосточных аграриев в самом разгаре полевой сезон, и Иркутский плодопитомник организовал тотальную распродажу своей продукции. Однако, не все растения могут приспособиться к капризному приморскому климату. Над этой проблемой поработали селекционеры из Иркутска.

Где приобрести сибирские плодовые, и когда питомник завершит свою работу расскажем далее.

Иркутский плодопитомник распродаёт сегодня десятки популярных садовых культур. Они специально для нашего региона привезли несколько интересных новинок саженцев. Специалисты из Иркутска предлагают большой ассортимент: яблоня, абрикос, черешня и вишня.

Елена Метелёва, продавец-консультант Иркутского плодопитомника: «Вишня скрещенная с черешней — это Дюк. Он растёт до трёх метров, плодоносит уже на второй год. Скороспелый, урожайность большая».

Римма Семененко, житель г. Владивосток: «Рассказала, что высаживать нужно в конце мая, то есть начале мая по погоде. Она неприхотливая».

Все саженцы сибиряков отличает высокая урожайность, устойчивость к привычным заболеваниям сада, и что немаловажно морозостойкие.

Елена Метелёва, продавец-консультант Иркутского плодопитомника: «Абрикос «Триумф Северный», средние сроки созревания. Дерево сильно рослое с раскидистой широко овальной кроной. Плоды крупные до 80 граммов».

Тотальная распродажа саженцев проходит до 14 мая. Во Владивостоке ждут садоводов на Партизанском проспекте, 62 «А», у Дворца культуры Железнодорожников. И на улице Русская, 41. Рядом с кинотеатром «Нептун». В Находке — на улице Спортивная, 2 возле ТЦ «Находка Мега».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]