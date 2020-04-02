У садоводов Приморья посадочный сезон в самом разгаре. Соблюдая все меры защиты от вируса и самоизоляцию трудятся на шести сотках. Кто-то уже успел обзавестись материалом. А если нет, ещё есть такая возможность.

Во Владивостоке продолжается распродажа плодово-ягодных культур Иркутского плодопитомника. Не все растения могут приспособиться к капризному приморскому климату. Над этой проблемой поработали селекционеры, они специально для нашего региона вывели несколько сортов малины.

Елена Метелёва, продавец-консультант Иркутского плодопитомника: "Новиночка этого сезона малина «Гордость России». Стволик весь не шипованный".

Даёт очень большие плоды. Акклиматизирована к бесснежным зимам. Ягодки достигают 15 грамм, бархатистые, вкусные сладкие.

Растения прошли проверку в суровом климате Прибайкалья, и адаптированы подо все вариации приморского, включая континентальный. Урожайность, устойчивость к привычным заболеваниям сада — довольно высокая.

Максим Довгаль, житель г. Владивостока: "Мы уже второй год обращаемся к иркутским селекционерам. В этот раз посоветовали их новинку яблоню «Черный принц». Вот решили попробовать. Надеемся, что через три года попробуем их плоды".

Приобрести саженцы из иркутского плодопитомника, получить консультацию у специалиста можно до 10 мая. Во Владивостоке, рядом с Домом культуры железнодорожников, на Партизанском проспекте, 62 «А» и на Русской 41, кинотеатр «Нептун». В Находке на улице Спортивная, 2 возле ТЦ «Находка Мега».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]