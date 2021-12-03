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Штрафы для УК и ТСЖ. Компании, проигнорировавшие уборку снега, наказывают финансово

Штрафы для УК и ТСЖ. Компании, проигнорировавшие уборку снега, наказывают финансово

Источник фото: Администрация Владивостока

С момента завершения осадков во Владивостоке прошло двое суток. Это означает, что управляющие компании и ТСЖ уже должны были выйти на уборку снега, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Однако произошло это не во всех дворах. Специалисты управления содержания жилого фонда совместно с представителями краевой Жилищной инспекции выходят в рейды и составляют материалы. На их основе юридические лица будут привлечены к административной ответственности.

«Мы понимаем, что управляющие компании и ТСЖ столкнулись с серьезной проблемой. Осадки нанесли большой уронвсему коммунальному хозяйству. Но нельзя этим оправдывать бездействие. Организации должны иметь в наличии запас противогололёдных материалов, инвентарь для уборки снега и наледи, а также выделить рабочих для ликвидации последствий непогоды. Границы зоны ответственности УК четко ограничены кадастровым паспортом, то есть в границах земельного участка, сформированного для использования и дальнейшей эксплуатации многоквартирного дома», - комментируют сотрудники управления содержания жилфонда.

Напомним, что ответственных лиц, которые проигнорируют задачи и не приступят к ликвидации снега, ждут штрафы. Нарушение норм и правил благоустройства влечёт наложение административного штрафа: на граждан – в размере от 1 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 5 до 25 тысяч рублей, на юридических лиц – от 80 тысяч рублей.

Потепление на улицах Владивостока повлекло за собой таяние льда и снега, появление сосулек и наледи на крышах зданий. Управляющим компаниям и руководителям предприятий поручено огородить сигнальной лентой особо опасные участки возле зданий и начать сбивать сосульки. Сбить наледь с крыш обязаны и собственники зданий. 

Кроме того, самих жителей призывают проявлять особую осторожность и обходить здания в безопасных местах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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