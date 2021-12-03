Бездействие наказывается: власти Владивостока рассказали о штрафах для «управляек»

С момента завершения осадков во Владивостоке прошло двое суток. Это означает, что управляющие компании и ТСЖ уже должны были выйти на уборку снега. Однако произошло это не во всех дворах. Специалисты управления содержания жилого фонда совместно с представителями краевой Жилищной инспекции выходят в рейды и составляют материалы, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

На их основе юридические лица будут привлечены к административной ответственности.

«Мы понимаем, что управляющие компании и ТСЖ столкнулись с серьезной проблемой. Осадки нанесли большой урон всему коммунальному хозяйству. Но нельзя этим оправдывать бездействие. Организации должны иметь в наличии запас противогололёдных материалов, инвентарь для уборки снега и наледи, а также выделить рабочих для ликвидации последствий непогоды. Границы зоны ответственности УК четко ограничены кадастровым паспортом, то есть в границах земельного участка, сформированного для использования и дальнейшей эксплуатации многоквартирного дома», - комментируют сотрудники управления содержания жилфонда.

Напомним, что ответственных лиц, которые проигнорируют задачи и не приступят к ликвидации снега, ждут штрафы. Нарушение норм и правил благоустройства влечёт наложение административного штрафа: на граждан – в размере от 1 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 5 до 25 тысяч рублей, на юридических лиц – от 80 тысяч рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]