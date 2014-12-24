В администрации Владивостока озвучили список управляющих компаний, игнорирующих уборку снега

Расчистка придомовых территорий — первоочередная задача для управляющих компаний Владивостока. Они отвечают за уборку от снега и льда выходов из подъездов, пешеходных дорожек и лестниц. Нарушение сроков ведет к протоколам об административных правонарушениях, — сообщают «Вести: Приморье» по данным администрации Владивостока.

В числе первых с последствиями циклона справились управляющие компании «Дальневосточные коммунальные системы» и УК «Трудовое». А вот больше всего жалоб от горожан приходит на управляющие компании «Фрунзенского района», «Альянс» и компанию 71 микрорайона. Несмотря на наличие рабочих рук и собственной техники, уборка придомовых территорий работниками этих фирм ещё далека от завершения.

«Каждое поступающее к нам обращение обязательно проверяется. Наши сотрудники проводят ежедневные рейды. За эти дни мы побывали во всех районах Владивостока. Были по жалобам горожан и в 71-м микрорайоне. Все факты ненадлежащего содержания управляющей компанией вверенных ей территорий были зафиксированы, акты составлены, подписаны и направлены в адрес Государственной жилищной инспекции уже для привлечения ответственных лиц к административной ответственности», — рассказали в управлении содержания жилищного фонда администрации Владивостока.

Согласно действующим в городе правилам благоустройства, расчищать свои территории управляющие компании должны сразу после выпадения осадков. По итогам проверочных рейдов за эти дни специалисты УСЖФ выявили ряд нарушений. Неубранными на момент приезда специалистов администрации оказались десятки адресов в разных районах города.

Соответствующие акты о нарушениях составлены на несколько управляющих компаний Владивостока: «Хорошее Дело», «71-го микрорайона», «Жилищные услуги», «Атлант», «Влад-Дом», «Первомайская управляющая компания-2».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]