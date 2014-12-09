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За неубранный снег в районах Владивостока за три дня выписали 161 протокол

За неубранный снег в районах Владивостока за три дня выписали 161 протокол

Фото: Администрация г. Владивостока

Во Владивостоке продолжают расчищать дороги, тротуары и дворы от снега и льда. Эти работы идут во всех районах, но не везде добросовестно. Информация о таких случаях поступает в профильные управления администрации, специалисты которых в ежедневном режиме проверяют сообщения.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации города, результатом выездов работников управления содержания жилищного фонда (УСЖФ) только накануне стали 98 составленных актов, которые вместе с фотоматериалами направлены в жилищную инспекцию Приморского края для привлечения руководителей управляющих компаний Владивостока к административной ответственности. Сегодня в списке на проверку - ещё десятки адресов в разных районах города.  

«Расчистка придомовых территорий – первоочередная задача управляющих компаний Владивостока. Они отвечают за уборку от снега и льда выходов из подъездов, пешеходных дорожек и проездов», - напоминают специалисты УСЖФ администрации Владивостока.

Проверки в районах проводят и сотрудники административно-территориальных управлений. В Первомайском районе за минувшие три дня составили 40 протоколов, которые грозят штрафами ответственным лицам, которые до сих пор не убрали свои территории от снега. В Советском районе после аналогичных проверок составлен 21 протокол об административных нарушениях. Во Фрунзенском и Ленинском районах районе тоже хватает нареканий к работе ТСЖ и управляющих компаний на своих территориях. По итогам трёх прошедших дней здесь выписали 30 и 39 протоколов соответственно, в Первореченском районе - 31. В общей сложности за этот период во Владивостоке составлен 161 протокол об административных нарушениях. 

В списке тех, кто не справляется со своей работой по отчистке дворов, оказались ООО «Управляющая компания Ленинского района», ООО «Управляющая компания 71-го микрорайона», ООО УК «Снеговая падь», ООО «Управляющая компания Фрунзенского района», ООО «Управляющая компания «Эгершельд ДВ» и ООО «Управляющая компания «Влад-Дом».

Напомним, за чистоту центральных и межквартальных дорог отвечает администрация города. Состояние придомовых территорий после снегопада – под ответственностью управляющих компаний и ТСЖ. Предприятия и организации также обязаны самостоятельно убирать от снега свои территории. Иначе придется заплатить штраф.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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