Более тысячи дворников вышли на уборку придомовых территорий во Владивостоке

Управляющие компании, ТСЖ и ЖСК приступили к уборке снега на придомовых территориях Владивостока. На данный момент в этих работах задействовано 1 170 дворников. При необходимости будет задействована малая коммунальная техника, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Как рассказали в управлении содержания жилищного фонда администрации Владивостока, управляющие компании города и ТСЖ заблаговременно были оповещены о возможных в городе осадках и начали подготовку к ликвидации последствий непогоды. Для обслуживающих дома организаций это традиционная ежегодная процедура – закупается пескоселевая смесь, арендуется либо закупается малая техника для уборки тротуаров и дворов.

«Специалисты УК и ТСЖ могут убирать снег как вручную, так и с помощью малой дорожной техники, – рассказали в управлении содержания жилищного фонда администрации города. – У крупных УК есть свои собственные снегоочистители, некоторые УК арендуют подобную технику на зимний сезон».

На уборку дворов специалисты управляющих компаний должны выйти в течение суток с момента завершения осадков. И продолжать работы, пока все подъезды к дому не будут очищены и обработаны противогололедными материалами.

Вместе с тем вручную и с помощью малой коммунальной техники ведется уборка снега на городских тротуарах, остановках, виадуках и лестницах. В этой работе сейчас задействовано более 200 сотрудников муниципальных предприятий и подрядных организаций.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]