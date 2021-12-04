Галерею «Артэтаж» во Владивостоке возглавит Мария Максимова

В галерее «Артэтаж» Владивостока сегодня, 4 декабря, представили нового руководителя. Им станет Мария Максимова, ранее работавшая в галерее «Арка». Представление прошло в рамках встречи главы города Константина Шестакова с представителями культурно-творческой общественности Владивостока по вопросам развития галереи, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

«Цель, которую мы ставим в качестве стратегической задачи, - создать на базе галереи музей современного искусства, - обратился глава города к участникам встречи. – Тактическая цель, через которую мы проходим, как через обязательный этап, - галерея современного искусства «Артэтаж». Что мы для этого делаем? Профильное управление формирует пакет документов для регистрации галереи как самостоятельного юридического лица. Затем по плану – формирование новой команды».

Также Константин Шестаков отметил, что сейчас перед администрацией стоит задача привести в порядок здание и материально-техническую базу галереи, которая является частью муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры «Традиции и современность».

«Предусмотрели в бюджете города средства на проектирование капитального ремонта здания – кровли, фасадов. Это памятник культуры, наскоком здесь не обойтись. Следующий этап – определить итоговую смету и начать работу. Вскоре направим сюда специалистов, которые смогут оценить фактическое положение вещей».

Сейчас в администрации подыскивают помещение, куда мог бы переехать загс, который находится с галереей в одном здании. После этого в галерее смогут расширить композицию. Первый этаж тоже планируется отдать под залы «Артэтажа».

«Уверен, коллеги из правительства Приморского края нас поддержат, - подчеркнул мэр. - Не сомневаемся в ценности, важности и приоритетности проекта. Без галереи, а затем и музея «Артэтаж» Владивосток очень сильно потеряет. Хочется, чтобы город процветал и продвигал себя в мире через искусство, и у нас есть все ресурсы для реализации поставленной задачи».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]