Письмо губернатору: «Культурная оборона» борется за присвоение «Артэтажу» статуса музея современного искусства





Инициативная группа горожан «Культурная оборона», в которую вошли известные журналисты и фотографы краевой столицы, предприниматели и общественные деятели, обратилась к губернатору с просьбой повлиять на администрацию Владивостока и создать на базе галереи «Артэтаж» муниципальный музей современного искусства, — сообщают «Вести: Приморье».

В письме активисты указывают, что переданная в 2015 году муниципалитету коллекция современного искусства до сих пор не оформлена по статусу музейных фондов. Сама галерея так и не стала самостоятельным учреждением культуры, а потому реставрация ее помещений также не производится.

Податели письма считают, что городская администрация пренебрежительно относится к собранию «Артэтажа», в которое входят произведения не только приморских художников, но также российских и мировых. Нынешний директор «Артэтажа» и группа поддержки готовы вступить в переговоры с «зарубежными и российскими культурными институциями —для обеспечения цивилизованного отношения к коллекции «Артэтажа», полноценной деятельности его как музея современного искусства», — написано в обращении.

Но этот ход жители Владивостока считают крайней мерой. А потому предложили Олегу Кожемяко встретиться на территории галереи, посмотреть ее экспонаты, почитать отзывы посетителей и поговорить с директором.

Кроме того, активисты собирают подписи в пользу создания муниципального музея на популярном сайте change.org.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]