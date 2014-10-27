Письмо губернатору: «Культурная оборона» борется за присвоение «Артэтажу» статуса музея современного искусства
Инициативная группа горожан «Культурная оборона», в которую вошли известные журналисты и фотографы краевой столицы, предприниматели и общественные деятели, обратилась к губернатору с просьбой повлиять на администрацию Владивостока и создать на базе галереи «Артэтаж» муниципальный музей современного искусства, — сообщают «Вести: Приморье».
В письме активисты указывают, что переданная в 2015 году муниципалитету коллекция современного искусства до сих пор не оформлена по статусу музейных фондов. Сама галерея так и не стала самостоятельным учреждением культуры, а потому реставрация ее помещений также не производится.
Податели письма считают, что городская администрация пренебрежительно относится к собранию «Артэтажа», в которое входят произведения не только приморских художников, но также российских и мировых. Нынешний директор «Артэтажа» и группа поддержки готовы вступить в переговоры с «зарубежными и российскими культурными институциями —для обеспечения цивилизованного отношения к коллекции «Артэтажа», полноценной деятельности его как музея современного искусства», — написано в обращении.
Но этот ход жители Владивостока считают крайней мерой. А потому предложили Олегу Кожемяко встретиться на территории галереи, посмотреть ее экспонаты, почитать отзывы посетителей и поговорить с директором.
Кроме того, активисты собирают подписи в пользу создания муниципального музея на популярном сайте change.org.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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