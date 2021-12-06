План работ наметили в штабе по устранению последствий снегопада

Ряд поручений на ближайшие сутки озвучил глава Владивостока Константин Шестаков дорожным службам. За минувшую ночь во Владивостоке было вывезено более 9 тысяч кубометров снега. Это довольно внушительный объём, но работы необходимо продолжать, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

«Основная задача на сегодняшний день – выпустить из города машины, припаркованные на обочинах. Но использование крупной техники днем на основных магистралях создает дополнительные пробки. Эти работы переносим на ночь, днем чистим внутриквартальные проезды, - подчеркнул Константин Шестаков. - Кроме того, необходимо обратить внимание на пешеходные связи, особенно рядом с крупными транспортными развязками, такими как Луговая, Семеновская и Баляева. Здесь нужно увеличить количество «ручников»».

Также глава Владивостока поручил провести работу с региональным оператором по вывозу мусора и решить проблему проезда в 17 дворов Владивостока, откуда мусор вывозят несвоевременно.

«Все эти адреса на особом учете, - прокомментировал заместитель начальника управления содержания жилфонда Виктор Алеко. - Также за минувшие дни мы проверили как очистили от снега 871 двор во Владивостоке. Чисто было лишь в 287, во многих работы ведутся сейчас. Но, тем не менее, мы выдали 56 предупреждений и по 100 адресам составили материалы для дальнейших штрафов».

Константин Шестаков поручил передать данные адреса в городскую прокуратуру для оперативного реагирования.

«Тема работы УК стоит довольно остро. Если основные трассы мы почистили (да, есть недоработки, но по этим дорогам можно ехать), то во дворах ситуация не такая. Проверки продолжим, пока она не нормализуется».

Также дорожным службам поручено в ближайшее время решить проблему с подъездами к социальным объектам. В частности, осталось очистить территории к 38 детсадам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]