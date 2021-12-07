Виды онлайн платежей и интеграция с онлайн кассой
Онлайн-платежи для бизнеса позволяют принимать оплату товаров и услуг через мобильные приложения и сайты. Индивидуальные предприниматели и общества с ограниченной ответственностью, решившие продавать свою продукцию посредством интернета, должны заключить договор на предоставление услуг эквайринга с банком. Именно кредитно-финансовая организация берет на себя все технические нюансы настройки и обслуживания таких платежей.
Виды онлайн-платежей
Продавать товары и услуги в интернете можно разными способами:
- Интернет-эквайринг. Представляет собой переводы с карты покупателя на расчетный счет продавца. Процедура осуществляется при участии банка. На сегодняшний день каждая онлайн касса Тинькофф может интегрироваться с интернет-эквайрингом, что является готовым решением по 54-ФЗ. Кредитно-финансовое учреждение берет на себя все технические вопросы касательно интеграции. Безопасность транзакции для покупателя реализуется посредством 3D-Secure.
- Apple Pay и Google Pay. Бизнесу не требуется самостоятельно отдельно подключать данные сервисы, поскольку они также могут быть частью услуги эквайринга от банка. Тинькофф полностью берет на себя не только онлайн-платежи через сайты, но и дает возможность принимать оплату через два популярных сервиса у владельцев смартфонов на базе iOS и Android.
Как выбрать банк для онлайн-платежей?
Необходимо ориентироваться на общие и собственные потребности:
- Поддержка. Любые технические и прочие проблемы могут привести к потере клиентов и прибыли. Чтобы этого не произошло, представители банка должны в любой момент принять соответствующие меры.
- Функциональность. Выбирать следует кредитно-финансовое учреждение, предоставляющее сразу несколько способов оплаты. С развитием бизнеса может потребоваться внедрить мобильную оплату, Гугл и Эппл Пей.
Не меньшее значение имеет комиссия. Лучше выбирать вариант с фиксированной оплатой за каждую транзакцию. Зачисление должно проводиться либо моментально, либо следующим рабочим днем.
Акционерное Общество "Тинькофф Банк", ОГРН 1027739642281, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1. Лицензия ЦБ РФ № 2673
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