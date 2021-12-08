Во Владивостоке подвели итоги реализации молодежных проектов

Множество ярких событий состоялось в уходящем году во Владивостоке в области молодежной политики. Об этом рассказали в управлении по делам молодежи и связям с общественностью, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Так, среди значимых – реализация проектов, которые стали в 2021 году победителями конкурса «Молодежная инициатива». На конкурс было подан 41 проект в различных сферах. Гранты по 60 тысяч рублей получили пять из них. Среди них такие проекты, как «Академия мастерства – город радости и красоты КТИС» Дмитрия Грибина, «Благотворительная раздача одежды для нуждающихся» Александры Гриценко, «Сутки до дедлайна» Софии Коваленко, «Переход Мандельштама» на остановке «Молодёжная» Михаила Петрова, «Международный чемпионат по спикдубингу во Владивостоке» Дмитрия Якинто.

Все проекты успешно выполнены и оказались востребованы среди жителей Владивостока. К примеру, в рамках проекта «Академия мастерства – город радости и красоты КТИС» проводились мастер-классы по поварскому и кондитерскому делу, парикмахерскому искусству и азам сервировки. «Сутки до дедлайна» - это интенсив для художников Владивостока, которые на протяжении одного дня создавали работы с символами Владивостока.

Кроме того, в августе 2021 года состоялся масштабный городской фестиваль граффити. Молодые художники расписали подпорные стены в районе остановок «Прапорщика Комарова», «Молодежная», «Картинная галерея», «Цирк», «Магнитогорская». Прошли также два мастер-класса для ребят, которые уже обладают навыками рисования, но ещё не пробовали себя в рисовании аэрозольной краской.

Ставший уже традиционным VI экстрим-фестиваль «Мосты», проходивший 25 – 27 сентября в скейт-парке на набережной Спортивной гавани, собрал около 200 спортсменов со всей России. Мастера трюков на велосипедах, скейтах и самокатах сошлись в битве за звание лучших.

Среди интересных молодежных проектов – школа стендапа, во время которой участники послушали лекции по основам комедийного жанра, поработали с опытными комиками, а затем представили свое творчество на гала-концерте.

Состоялась также школа любительской видеосъемки «Владивосток-Alive2021». На основании заявок было сформировано 3 команды по 10 человек, которые получили начальные знания о процессах создания кино, съемках, монтаже, построении кадра и многом другом. Итогом киношколы стало создание трёх игровых короткометражных фильмов на социальные темы. Главная локация фильмов - Владивосток.

Молодежная делегация Владивостока стала участницей фестиваля уличной культуры «Уличная классика» в Санкт-Петербурге. «Уличная классика» – это комплексная программа по развитию уличной культуры и спорта, направленная на сбор и обмен опыта между региональными лидерами в экстремальных видах спорта, создание сообществ. Наши мастера экстрима успешно выступили в соревнованиях по сноуборду, скейтборду, BMX.

Команда КВН «Красный лис» приняла участие в спецпроекте КВН «Кубок мэра Москвы» и, уверенно одержав победу в своём блоке, приглашена к участию в Высшей лиге КВН 2022 года.

В уходящем году реализовано и множество других проектов, в том числе, школа волонтеров, образовательные и профилактические мероприятия Молодежного ресурсного центра и многие другие.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]