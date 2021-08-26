Во Владивостоке стартовал городской фестиваль граффити

Городской фестиваль граффити стартовал во Владивостоке. В рамках мероприятия молодые художники расписывают подпорные стены, расположенные в районах остановок общественного транспорта Прапорщика Комарова, Молодежная, Картинная галерея, Цирк, Магнитогорская, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-слжубу мэрии. Организатор фестиваля – управление по делам молодежи и связям с общественностью администрации Владивостока.

Стены украсят разнообразные рисунки. Например, у здания Владивостокского цирка в росписи содержатся мотивы на цирковую тему, веселые коты в стиле поп-арт украсят стену на остановке «Картинная галерея». На улице Магнитогорской появится изображение плывущих китов, на Прапорщика Комарова «пустит корни» могучий дуб.

Каждому художнику предоставлена возможность показать свою идею и авторский стиль. В управлении по делам молодежи и связям с общественностью рассказали о художниках – участниках проекта.

Сергей Мотофанов – художник оформитель с опытом работы более 12 лет, участник и организатор фестивалей уличного искусства на территории Приморского, Хабаровского и Камчатского краев. Вошел в список «20 молодежных проектов Владивостока 2020».

Артем Андрианов - уличный художник, работающий в технике граффити. Один из ярчайших представителей дальневосточного уличного искусства, создает сложные многоцветные работы, выделяющиеся характерным оригинальным стилем и техникой исполнения.

Макс Майз - художник-татуировщик, основатель мастерской Mikeneko. Рисует граффити с 2000-х годов, сейчас в основном выбирает восточную тематику. Участник локальных и федеральных фестивалей, куратор художественных проектов, направленных на популяризацию классического граффити.

Вячеслав Книга - художник-оформитель, работающий в технике граффити. За плечами – сотни тысяч квадратных метров расписанных стен и объектов. Не имеет профильного образования художника, но любовь к краскам, баллонам и ярким рисункам победила образование «экономиста». Участник и победитель дальневосточных граффити-мероприятий и социальных проектов.

Виктор Кошатник - художник-оформитель в мастерской Mikeneko. В граффити с 2009 года. Рисовал в командах Идея и ОА. Любит четкие контуры, яркие заливки и котиков.

Сергей Губарь - имеет профильное образование (художественная школа №3, Владивосток), ДВФУ (архитектура и градостроительство). Организатор различных фестивалей граффити и куратор площадок.

Алексей Колегаев – художник-оформитель и мастер художественной татуировки.

Также в фестивале принимают участие и другие художники, которые только начинают свой путь в создании муралов на городских объектах.

«Владивосток - это город, который мы любим, и хотим, чтобы он был красивым, - прокомментировал куратор фестиваля, руководитель инициативной группы молодежи «Advance Team» Денис Горбунов. - После создания граффити на стенах ФЕСКО-холла, Нерчинской, Снеговой Пади и других нам захотелось сделать ещё что-то более масштабное и интересное. Хорошим опытом для нас стал экстрим-фестиваль «МОСТЫ», на котором мы ежегодно украшали одну из стен нашего города. Очень хочется, чтобы наши работы и в дальнейшем украшали город и радовали жителей».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]