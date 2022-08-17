Во Владивостоке пройдет городской фестиваль уличного искусства

Фестиваль уличного искусства пройдет в дальневосточной столице 20 августа. В обновленном Некрасовском сквере Владивостока соберутся стрит-арт художники и танцоры различных стилей. Молодые граффитчики распишут подпорную стену и нестационарный объект. Также в программе фестиваля - танцевальный баттл и мастер-класс по граффити для всех желающих.

В создании художественного панно на тему произведения Николая Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы» примут учатие 12 стрит-арт художников дальневосточной столицы.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, гости мероприятия смогут не только увидеть, как молодые художники расписывают подпорную стену и нестационарный объект, но и принять участие в мастер-классе по созданию граффити, а также поддержать танцоров. Последние в этот день проведут баттл «All Styles».

Организатором фестиваля уличного искусства выступает администрация Владивостока. Цель мероприятия - развитие творчества среди молодежи.

«Мы активно поддерживаем ребят в их инициативах и считаем важным давать место и возможности для творчества. На фестивале не было заранее заданной тематики, идея рисунка принадлежит самим художникам. Каждый год по итогам фестиваля подпорные стены обретают новый красочный облик и становятся арт-объектами, которые притягиваю внимание жителей и гостей города», – прокомментировали в управлении по делам молодежи администрации Владивостока.

Некрасовский сквер во Владивостоке заметно преобразился в этом году. Здесь появились новые скамейки и урны, обновили покрытие пешеходных дорожек, установили опоры освещения, а также провели озеленительные работы. Все работы были проведены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]