Прямо на глазах горожан во Владивостоке рождается новый арт-объект. Райтеры из Владивостока, Хабаровска и Петропавловска-Камчатского разрисовывают подпорную стену «Феско-Холла». Это 500 квадратных метров. Что уже можно увидеть на ограде расскажет Виктория Сарада.

А ещё официально, поскольку согласовано с властями. Этот бетонный холст выбран не случайно. Фэско-холл площадка, где выступают звёзды мирового масштаба, потому негоже особых гостей встречать обшарпанными стенами.

Денис Горбунов, руководитель инициативной группы молодежи «Advance Team» г.Владивосток: - «Есть много примеров по миру, где делаются граффити и туристы специально едут в эти районы, чтобы посмотреть АРТ-объекты и пофотографироваться».

На 5 райтеров 500 квадратных метров. Хабаровчанин Артём пишет о наболевшем. Ногой он часто наступает на разбросанные ребёнком детальки «Lego», отсюда и эмоциональный сюжет. А вот Вячеслав из Владивостока идею подглядел на чехле смартфона.

Вячеслав, граффити-художник (г.Владивосток): - «Я решил сделать русалку. Она коричневая, потому что афроамериканка. Скоро выходит фильм и я думаю это будет очень актуально».

Каждая работа - неповторимый авторский стиль. Уже к концу недели, на финишной прямой, их объединит эстрим-фестиваль «Мосты». 3 года свои граффИти художники рисовали на специальных полотнах. А в этом году решили выйти за пределы Спортивной набережной.

Артур Нагуманов, граффити-художник (г.Петропавловск-Камчатский): - «Во Владивостоке очень много подпорных стен и очень много старых работ, которые не обновлялись. На мой взгляд это удивительно и, я думаю, нужно ситуацию менять».

Идею поддержали и владивостокцы. Освежить стены домов райтеров позвали десятки жителей Дальневосточной столицы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]