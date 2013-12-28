Во Владивостоке рождается новый АРТ-объект. Видеорепортаж Виктории Сарада.
Прямо на глазах горожан во Владивостоке рождается новый арт-объект. Райтеры из Владивостока, Хабаровска и Петропавловска-Камчатского разрисовывают подпорную стену «Феско-Холла». Это 500 квадратных метров. Что уже можно увидеть на ограде расскажет Виктория Сарада.
А ещё официально, поскольку согласовано с властями. Этот бетонный холст выбран не случайно. Фэско-холл площадка, где выступают звёзды мирового масштаба, потому негоже особых гостей встречать обшарпанными стенами.
Денис Горбунов, руководитель инициативной группы молодежи «Advance Team» г.Владивосток: - «Есть много примеров по миру, где делаются граффити и туристы специально едут в эти районы, чтобы посмотреть АРТ-объекты и пофотографироваться».
На 5 райтеров 500 квадратных метров. Хабаровчанин Артём пишет о наболевшем. Ногой он часто наступает на разбросанные ребёнком детальки «Lego», отсюда и эмоциональный сюжет. А вот Вячеслав из Владивостока идею подглядел на чехле смартфона.
Вячеслав, граффити-художник (г.Владивосток): - «Я решил сделать русалку. Она коричневая, потому что афроамериканка. Скоро выходит фильм и я думаю это будет очень актуально».
Каждая работа - неповторимый авторский стиль. Уже к концу недели, на финишной прямой, их объединит эстрим-фестиваль «Мосты». 3 года свои граффИти художники рисовали на специальных полотнах. А в этом году решили выйти за пределы Спортивной набережной.
Артур Нагуманов, граффити-художник (г.Петропавловск-Камчатский): - «Во Владивостоке очень много подпорных стен и очень много старых работ, которые не обновлялись. На мой взгляд это удивительно и, я думаю, нужно ситуацию менять».
Идею поддержали и владивостокцы. Освежить стены домов райтеров позвали десятки жителей Дальневосточной столицы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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