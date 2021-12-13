Во Владивостоке почтили память погибших в Чечне

По многолетней традиции ежегодно 11 декабря в нашей стране отмечается День памяти погибших в Чечне. Это горестная страница и для тысяч семей, чьи сыновья, мужья и папы не вернулись с войны, и для всей страны. У памятника приморцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах (проспект100-летия Владивостока, 103) собрались боевые товарищи и родственники погибших, ветераны, воспитанники военно-патриотических клубов и общественность, чтобы отдать дань памяти и уважения героям, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

27 лет назад в этот день российские войска были введены в Чеченскую Республику для принятия мер по восстановлению конституционного порядка. Тогда, как вспоминают ветераны, никто и не ожидал, что это выльется в настоящую войну, с которой вернутся не все. В боях в Чеченской республике пали тысячи людей – военнослужащих и мирного населения, в числе солдат и наши земляки. Это более 200 приморцев.

«Наша основная задача - сохранить память и передавать её следующим поколениям, чтобы такие события больше не повторились в нашей стране. Давайте будем помнить», – подчеркнул в своей речи глава Владивостока Константин Шестаков.

Отдельные слова благодарности глава города выразил общественным организациям и объединениям, которые продолжают сохранять и передавать память о погибших героях, инициируют установку памятников и мемориальных досок героям. Во время войны в Чечне девять солдат из Приморья удостоены звания Героя России, их именами названы школы и улицы. Одна из таких улиц есть и во Владивостоке. Она названа в честь подполковника милиции, заместителя командира СОБР УВД Приморского края Владимира Марченко, который погиб, прикрывая от пуль своих коллег.

Во время памятного мероприятия также выступили председатель городского совета ветеранов Владимир Макаров, председатель думы Андрей Брик и заместитель председателя общественной организации социальной поддержки и защиты ветеранов боевых действий на территории РФ, на территории других государств и семей погибших ветеранов «Контингент» Александр Зюба. Они также рассказали о героизме и отваге, проявленных погибшими в Чечне.

Завершилось мероприятие минутой молчания и возложением венков и цветов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]