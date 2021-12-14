Здоровый образ жизни: названы победители конкурса

Во Владивостоке определены победители конкурса «За достижения в области пропаганды и формирования здорового образа жизни среди населения города Владивостока», сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

В 2021 году конкурс проводится управлением по делам молодежи и связям с общественностью в рамках реализации муниципальной программы «Здоровый город». Подать заявку на участие в конкурсе можно было с 17 ноября по 3 декабря. Его участниками стали предприятия и организации всех форм собственности.

«Участники конкурса представили информацию и фото о самых разных мероприятиях, направленных на продвижение здорового образа жизни как в коллективах, так и среди горожан, - говорит начальник управления по делам молодежи и связям с общественностью Сергей Язев. – Без преувеличения, ЗОЖ во Владивостоке становится по-настоящему популярным».

Так, среди мероприятий - такие интересные акции, как студенческая спартакиада, которая проходят и зимой, и в теплое время года в Таможенной академии, «Веселые старты» для сотрудников школы № 32, спортивные соревнования, которые проводит в День машиностроителя коллектив завода «МАЗДА СОЛЛЕРС». Судя по отзывам и фотографиям, очень веселым получился фестиваль гимнастических фигур в Колледже технологии и сервиса. Давно известной среди горожан стала акция «Доктор Смех» в рамках проекта «Прогулка с врачом», которую проводит АНО «Здоровый образ жизни».

В итоге победителями стали:

в номинации «Лучшие мероприятия, содействующие здоровому образу жизни среди высших учебных заведений города Владивостока»

1 место – ВФГКОУ ВО «Российская таможенная академия»;

2 место - ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский университет»;

3 место - Дальневосточная пожарно-спасательная академия - филиал Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России;

в номинации «Лучшие мероприятия, содействующие здоровому образу жизни среди учебных заведений среднего профессионального образования города Владивостока»

1 место – КГА ПОУ «Колледж технологии и сервиса»;

2 место - МГУ им. Невельского «Морской инженерный колледж»;

3 место - КГА ПОУ «Дальневосточный государственный гуманитарно-технический колледж»;

В номинации «Лучшие мероприятия, содействующие здоровому образу жизни среди организаций и предприятий всех организационно-правовых форм города Владивостока»

1 место - АНО «Здоровый образ жизни»;

2 место - ПРОО «Твой здоровый образ жизни»;

3 место – ПАО «Сбербанк»;

В номинации «Лучшие мероприятия, содействующие здоровому образу жизни среди учреждений здравоохранения города Владивостока»

1 место - КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №3»;

2 место – ГБУЗ «Приморский краевой перинатальный центр»;

3 место – ФГБУЗ «Дальневосточный окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства России»;

В дополнительной номинации «Лучшее мероприятие в трудовом коллективе, содействующее здоровому образу жизни» победителем стала средняя общеобразовательная школа № 32 г. Владивостока.

Победители получат награды.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]