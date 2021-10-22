34 волонтера задействовано во Владивостоке во Всероссийской переписи населения

34 волонтера Владивостока прошли специальное обучение и консультируют горожан по вопросам Всероссийской переписи населения. Среди них - учащиеся общеобразовательных, высших и средних учебных заведений города, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Основные задачи волонтеров - информирование населения о проведении переписи и способах участия в ней. Об этом сообщили в управлении по делам молодежи и связям с общественностью, которые провели обучение совместно со специалистами Приморскстата.

Каждый волонтер получил методические рекомендации по основным функциональным обязанностям, сценарий работы в МФЦ и рекомендации по реагированию на нестандартные ситуации. Также волонтерам переданы бейджи, жилеты и средства индивидуальной защиты.

«Очень важно, что у нас в городе есть молодежь, которая приняла такое решение – посвятить свое время участию в переписи. Ребята ответственно подошли к тем задачам, которые перед нами стоят, и принимают активное участие в общественной жизни Владивостока», - прокомментировал Сергей Язев, начальник управления по делам молодежи и связям с общественностью.

Волонтеры работают в МФЦ и оказывают консультативную помощь населению по следующим адресам:

- Партизанский проспект, 28а;

- проспект 100-летия Владивостока, 44;

- ул. Борисенко, 102;

- ул. Верхнепортовая, 76а;

- ул. Давыдова, 9;

-ул. Невельского, 13.

Напомним, Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября. Принять участие в ней можно тремя способами: до 8 ноября переписаться онлайн на портале «Госуслуги», до 14 ноября - пройти перепись дома с переписчиком или самостоятельно посетить переписной участок.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]