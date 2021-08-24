В Приморье набирают волонтеров для участия во Всероссийской переписи населения

Более 500 волонтеров примут участие во Всероссийской переписи населения в Приморском крае. Регистрация для добровольцев уже стартовала. Заявить о желании участвовать можно на официальном сайте – перепись2020.добро.рф и по ссылке до 15 сентября включительно.

Волонтерский корпус Всероссийской переписи населения объединит более 25 тысяч человек в возрасте от 16 до 50 лет из 85 регионов страны, в том числе 500 человек со всего Приморского края.

В рамках подготовки к Всероссийской переписи населения добровольцы смогут пройти специальное обучение.

«Добровольцы будут оказывать консультационную помощь на выездных участках для переписи, работающих на территории предприятий и организаций. Они проконсультируют граждан по общим вопросам переписи, а также расскажут о возможности принять участие в переписи на переписном участке или на рабочих станциях МФЦ. Кроме того, участники волонтерского корпуса помогут в сопровождении граждан к выделенным местам в многофункциональных центрах для заполнения переписных листов в электронной форме на портале государственных услуг», – рассказала заместитель директора Центра содействия развитию молодежи Приморского края Марина Баженова.

Напомним, перепись населения – учет всех людей на определенной территории: в государстве, регионе или населенном пункте. Специально обученные сотрудники обходят все жилые помещения в стране и собирают сведения, соответствующие вопросам в заранее подготовленных анкетах. Все полученные данные обобщаются и анализируются.

Результаты переписи затем используют в своей работе органы исполнительной и законодательной власти, ученые, исследователи, студенты, бизнес и государственные корпорации, политические партии и частные лица – все, кому они могут понадобиться в работе и учебе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]