Более 600 тысяч человек уже прошли перепись населения в Приморье

В Приморском крае 630 тысяч человек уже приняли участие во Всероссийской переписи населения. Об этом сообщила руководитель Приморскстата Наталья Баукова.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, жители края проходят процедуру дома при помощи переписчиков, на стационарных участках и в режиме онлайн через портал Госуслуги. При этом именно последний способ многие признают самым удобным. Нет привязки к месту и времени. Переписной лист можно заполнить на любом имеющемся устройстве – смартфоне, планшете, компьютере. Если отвлекли дела, всегда есть возможность продолжить позже. Кроме того, это абсолютно безопасно для здоровья, поскольку в процессе не потребуется никаких социальных контактов.

В настоящее время, по словам руководителя, в Приморье открыто 245 стационарных переписных участков. Работают 3 377 переписчиков и 561 контролер. Внедрено регулярное ПЦР-тестирование на наличие COVID-19, которое переписчики проходят еженедельно. Таким образом, обеспечивается безопасность здоровья как самих сотрудников, так и тех, с кем они контактируют во время работы.

«Все переписчики при посещении населения используют средства индивидуальной защиты», – уточнила Наталья Баукова.

Всероссийскую перепись населения приморцам помогают проходить 500 волонтеров. Активисты трудятся на стационарных переписных участках, крупных предприятиях и в МФЦ. Они ведут активную разъяснительную и информационную работу, рассказывая каждому обратившемуся, как максимально комфортно и безопасно пройти процедуру переписи.

Напомним, перепись населения – учет всех людей на определенной территории: в государстве, регионе или населенном пункте. Специально обученные сотрудники обходят все жилые помещения в стране и собирают сведения, соответствующие вопросам в заранее подготовленных анкетах. Все полученные данные обобщаются и анализируются.

В Приморье работает «горячая линия» Всероссийской переписи населения. Жители края могут задать специалистам любые вопросы, касающиеся прохождения процедуры. Номер телефона горячей линии: 8-925-588-12-60. Режим работы: ежедневно с 8.00 до 20.00 по местному времени. Звонок платный. Стоимость зависит от тарифного плана абонента.

Еще одна «горячая линия» действует по номеру: 8 (423) 243-27-94, с понедельника по четверг с 8.30 до 17.30 и в пятницу с 8.30 до 16.15 по местному времени.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]