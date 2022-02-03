Кино о непреходящих ценностях: премьера фильма "Непослушник"

В российский прокат выходит долгожданная комедия "Непослушник", созданная при участии телеканала "Россия 1". История о молодом популярном блогере, который в погоне за хайпом оказался на пороге тюрьмы. Чтобы избежать наказания, главный герой скрывается в небольшом провинциальном монастыре. Там-то и начинаются его главные приключения. По словам создателей, картина получилась необычной. С одной стороны, это смешная комедия положений, с другой – философская притча о непреходящих ценностях.

Его шутки всегда "на грани", но именно благодаря жестоким видеорозыгрышам пранкер Дима сделал себе имя в интернете и заработал миллионы просмотров и лайков. В погоне за хайпом молодой блогер и сам не заметил, как переступил черту. За оскорбление чувств верующих ему грозит уголовное наказание. И блогер решает спрятаться там, где его искать точно не будут, – в монастыре.

"То, что в главной роли должен быть Виктор Хориняк, я знал с самого начала. Это актер который не только может быть "богатырем", – говорит режиссер картины Владимир Котт. "Это другой мир, другая реальность, а здесь герой попадает в наше время, просто в несколько иные обстоятельства. Ему снова предстоит стать героем, но теперь не в волшебной сказке, а в реальном, но таком малознакомом церковном мире", – поясняет Виктор Хориняк.

Как монахи помогут "непослушнику" Диме познать себя и найти настоящую любовь, как бывший блогер-миллионник из шута превратится для подписчиков в проводника к вере? Смелая комедия о том, над чем до этого было не принято шутить.

"Замечательный фильм! Спасибо огромное, спасибо команде!" – делится впечатлениями от просмотра актер Александр Робак. "Мне кажется, что это будет полезно молодежи посмотреть – особенно тем, кто занимается социальными сетями", – убеждена актриса Аглая Тарасова.

Зрители после просмотра "Непослушника" вытирают слезы – и не только от смеха – и аплодируют создателям стоя. Кино о непреходящих ценнностях, такое необычное и жизнеутверждающее, во всех кинотеатрах страны уже завтра, 3 февраля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]