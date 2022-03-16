Родители боятся дефицита. Есть ли альтернатива?

Дефицит лечебных смесей и бешеные цены на подгузники. Санкции и курс доллара ударили по малышам. Приморские родители в шоке от стоимости товаров первой необходимости для грудничков. Эта категория оказалась максимально зависима от иностранных производителей. Сегодня в крае ищут альтернативу. Какое оно, детство под санкциями? И как советские традиции помогут мамам? Об этом видеорепортаж Татьяны Дубко.

- Эту пачку две недели назад брала по 1100, сегодня - 1715.

И это не самые дорогие.

Сева улыбается, а мама в шоке. С недавних пор детство перестало быть счастливым, по крайней мере для родительского кошелька. Буквально за день цены взлетели на 30-60% и даже вдвое.

Евгения Клепикова, мама:

"Подгузники из товара первой необходимости переросли в предметы роскоши. Попа будет "золотая". Это мы еще питания не касались. То, что мы на грудном, спасает кошелек".

Товары для малышей — сегмент, зависимый от импорта. Резко подорожали азиатские марки, упаковка подгузников - больше 2000 рублей.

Среди пюрешек люксовыми становятся американские баночки - 80-граммовая порция по цене как полкило хорошего мяса. И самая уязвимая категория - молочные смеси, новая средняя цена - под 1500. Детские магазины сочувствуют. Пытаются сгладить ситуацию промоакциями, но сдержать рост не в силах.

Представитель детского магазина:

"Мы сами толком ничего не знаем. Где-то поставщики уменьшают количество товара без объяснений. Повышение цены приходит письмами. Товар в данный момент есть, есть в запасах. Но что будет через месяц, даже не подскажу".

Каждая баночка - 2000. У пятимесячной Вари особое меню, по назначению врача. Малышка - аллергик. Перемены в питании для нее опасны. Но дело не только в цене.

Наталия Логвенчева, мама:

"Она исчезла с прилавков. Ее не найти, не могу заказать".

В крайнем случае семье придется перейти на самую дорогую смесь. Ее стоимость зашкаливает после санкций. Упаковка — больше 4000 рублей.

Наталия Логвенчева, мама:

"Родители, которые не могут себе позволить, что они делают?"

На горячую линию по ценам обрушился шквал звонков от родителей. В региональном Минпромторге ситуацию отслеживают. И ищут альтернативу. Со специфичным питанием сложнее. Но по смесям и кашам хотят возродить молочные традиции.

Сергей Калитин, министр промышленности и торговли Приморского края:

"Сейчас мы работаем над вопросом возобновления детских молочных кухонь. В Москве создана база данных. Мы работаем с центральной частью России, если есть вопросы импортозамщения, которые могут решить местные производители. Помогаем устанавливать квоты на поставку отдельной категории товаров, чтобы обеспечить запас".

Не только себя, но и соседей в регионах Приморье совершенно точно обеспечит подгузниками. В крае два завода. Один — во Владивостоке.

Сложная техническая цепочка - по сути, гигантская швейная машинка с цифровым мозгом и жесткой системой контроля. Из импортного сырья, его поставки стабильны, отшивают впитывающие трусики.

- 400 штук в минуту.

Каждые 30 минут в лаборатории проверяют качество. Приморские подгузники не уступают популярным брендам. Зато всегда будут на полках.

Вера Ширяева, маркетолог компании:

"Нас поддерживает правительство, государство. Тема импортозамещения открыта. Мы готовы. Можем обеспечить ребятишек края на 40%".

Детские товары — специфичны, и отечественному производству нужно время. А пока в правительстве края напоминают: горячая линия и детский омбудсемн готовы слушать родителей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]