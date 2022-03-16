Чем чревата установка бесплатных VPN?

Официально заблокирован, но все сидят. Роспотребнадзор запретил использование Instagram и Facebook в России из-за пропаганды и призыва к насилию к военнослужащим России. Однако расстаться с социальными сетями многие россияне не захотели и скачали приложения VPN, которые позволяют обходить блокировку. Законно ли это и чем чревато, расскажет Мария Ежевская.

«VPN – он тормозит работу телефона, тормозит трафик».

А ещё следит, говорит известный приморский адвокат и блогер Галина Антонец. Пользоваться виртуальной частной сетью, именно так переводится VPN, в России не запрещено. Но цена может быть слишком велика.

Галина Антонец, адвокат, блогер: «У нас нет ни одного закона на пользование VPN, есть запрет на изготовление и распространение VPN. А ещё смотрите, все стремятся получить бесплатный VPN. И обмениваются, тут бесплатно, хорошо, тут платить не надо. А вы же понимаете, когда это бесплатно, то за счёт другого создатель этого VPN свои деньги получит».

Получит, посредством рекламы, где в потоке пиар-роликов образовательных учреждений, бытовой техники, пропаганда и недетский контент.

Блогер: «Отношение к Instagram двоякое — это место, где тебя не ждут».

Массово устанавливать VPN россияне стали после того, как Роскомнадзор официально внес Instagram в реестр запрещенных сайтов. Расстаться со своими страничками для многих не просто. Особенно для блогеров. Однако есть и те, кто принципиально покинул площадку, свои услуги и товары продвигают в других соцсетях.

Юлия Важенина, бьюти-блогер: «Я думаю, разработчики Telegram сейчас будут его улучшать».

Оксана Минцева, фуд-блогер: «Удобнее "Вконтакте", но мало опыта, будем осваивать».

Аудитория около 150 тысяч человек. Один из самых открытых губернаторов страны — Олег Кожемяко тоже покинул Instagram. Но общение с приморцами продолжил, в Telegram.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «Надеюсь, связь между нами будет продолжена».

Установка бесплатных VPN чревата, говорят IT-специалисты. В 2020 в интернете обнаружились данные 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов. Это и электронные адреса, незашифрованные пароли, IP- и домашние адреса.

Отказываться от Instagram или нет — выбор каждого. Но бесплатный VPN, напоминают айтишники, только в мышеловке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]