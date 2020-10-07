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Жительница Владивостока 27 раз сдала анализ на ковид

Жительница Владивостока 27 раз сдала анализ на ковид

Жительница Владивостока, известный медиаюрист и блогер Галина Антонец, сдала анализ на выявление коронавируса 27 раз. Об этом женщина сообщила на своей страничке в Facebook. 

По словам Галины, первый лабораторный тест она сдала еще в апреле, последний сегодня. Так часто исследования приходится проходить из-за особенности работы, а также личных обстоятельств. Один раз к врачам-лаборантам пришлось обращаться перед плановой госпитализацией в стационар, девять раз ковид-инфекцию исключали после контакта с заболевшими, а все остальные случаи связаны с командировками и участием в мероприятиях, куда допускали только при наличии справки об отсутствии ковид-инфекции. 

Примечательно, что только три раза исследование проводили бесплатно. В во всех остальных случаях приходилось сдавать анализы в платных медучереждениях. По подсчетам Антонец, за время пандемии она потратила на COVID-тесты уже более 50000 рублей.

Отметим, что стоимость анализов на выяление коронавируса, а также антител к инфекции в лабораториях Владивостока стоят от 1400 до 4000 рублей. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментарии: 2

  1. мыгород от 7.10.2020 13:24
    УМа нет,считай калека....
  2. qwer от 7.10.2020 12:53
    Правительство большой привет. Это надо что человек ходит и сдает тесты платно !! За что мы отчисляем каждый месяц ??
    А так бизнес смотрю нормальный прибыль идет хорошая. Также и с масками .

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