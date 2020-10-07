Жительница Владивостока 27 раз сдала анализ на ковид

Жительница Владивостока, известный медиаюрист и блогер Галина Антонец, сдала анализ на выявление коронавируса 27 раз. Об этом женщина сообщила на своей страничке в Facebook.

По словам Галины, первый лабораторный тест она сдала еще в апреле, последний сегодня. Так часто исследования приходится проходить из-за особенности работы, а также личных обстоятельств. Один раз к врачам-лаборантам пришлось обращаться перед плановой госпитализацией в стационар, девять раз ковид-инфекцию исключали после контакта с заболевшими, а все остальные случаи связаны с командировками и участием в мероприятиях, куда допускали только при наличии справки об отсутствии ковид-инфекции.

Примечательно, что только три раза исследование проводили бесплатно. В во всех остальных случаях приходилось сдавать анализы в платных медучереждениях. По подсчетам Антонец, за время пандемии она потратила на COVID-тесты уже более 50000 рублей.

Отметим, что стоимость анализов на выяление коронавируса, а также антител к инфекции в лабораториях Владивостока стоят от 1400 до 4000 рублей.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]