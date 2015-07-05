Жительница Владивостока сдала тест на COVID-19 и получила результаты только через месяц

Жительница Владивостока рассказала, что с 5 июля сидит на карантине. Результаты теста на COVID-19, который она сдала три недели назад, потерялись. Ей пришлось сдать анализ ещё два раза. Результат положительный, но по какому из трёх тестов – неизвестно. И сколько ещё из-за этого предстоит провести на больничном – тоже никто не знает,- сообщает Vl.ru.

У её мужа после сдачи теста 8 июля заболевание подтвердилось, он лежал в больнице. У неё материал на анализ взяли 18 июля, но результата не было.

«5 июля у мужа была температура. Я не пошла на работу и вызвала врача, сдала платный тест. 8 июля пришёл результат – отрицательный. 8 июля муж сдал тест, 10 июля выяснилось, что его тест положительный. 11 июля приехала скорая, 12 июля пришли из поликлиники. Мы лечились дома. У меня симптомов не было. 15 июля мужу стало хуже, он лёг в Дальзаводскую больницу. 18 июля у меня взял материалы для анализа врач из больницы. С 28 июля я ежедневно звонила по нескольким телефонам в поликлинику № 3. Дозвониться удавалось с большим трудом. Отвечали: позвоните завтра, ещё завтра, зачем звоните – вам позвонит доктор, ещё рано – ждите 10 рабочих дней. Муж успел переболеть дома и в больнице. 25 июля его выписали с полной свободой передвижения. 5 августа он поехал в поликлинику. Там ответили, что из лаборатории результаты не привозят, завтра сами за ними поедут. Я продолжала сидеть дома. Тест у меня взяли 18 июля, то есть после непосредственного контакта с больным. Результат, который неизвестно когда будет, может быть и положительным», – рассказывает женщина.

О том, что материалы затерялись, по телефону сообщил мужчина, представившийся как Алексей Третьяков, эпидемиолог, заведующий отделением медицинской профилактики поликлиники № 3. Сохранилась запись разговора.

Врач объясняет, что анализы женщины, как и многих других пациентов, сдавших тесты 6, 16, 18 июля и за другие даты, затерялись в лаборатории: «Нас подставила [лаборатория] ужасно. Потому что не только вы такая... С 18-го числа, с 16-го, с 6-го куда-то мазки деваются. Это ужас какой-то. Конечно, не виню лабораторию, у них там тоже загруз».

Женщине предложили снова сдать анализы, так как она может оказаться вирусоносителем. Мазок взяли в четверг, 6 августа, результаты обещали выдать 11-го. 7 августа днём к ней снова пришли брать анализ. А вечером сообщили о положительном результате. Теперь неизвестно, какой из трёх тестов дал положительный результат: 18 июля, 6 августа, 7 августа. Если нашлись результаты 18 июля, она может быть уже здорова и сейчас будет зря сидеть дома. Если это результат 6-7 августа, то возникает вопрос, куда делся анализ от 18 июля.

В поликлинике № 3 потерю материалов отрицают. Главврач Анжелла Кабиева (с 8 июня руководит Владивостокским диагностическим центром) отмечает, что с 8 июня не известно ни об одном таком случае, хотя сведения от «ковидной» бригады поступают постоянно – о всех ЧП сообщают.

«Анализы могли задержаться. После поступления материалов учитывается много факторов. Даже если в лабораторию одновременно сдают десять пробирок, 8 из них могут быть готовы, а 2 могут отправить на перепроверку. В лаборатории не всегда получается точно оценить, что показывает тест, это сложный анализ, реакция бывает неоднозначной. Тогда проверка проводится повторно, это занимает время. Время нужно, чтобы проинформировать пациентов. Из лаборатории каждый день приходят результаты, всем нужно позвонить. Сейчас этим занимаются студенты медицинского института, снимают нагрузку с персонала», – объясняет Анжелла Кабиева.

В поликлинике добавляют, что если результаты теста задерживаются, нужно подождать. Могут случаться и неполадки с оборудованием. Если материалы попадают в лабораторию перед выходными, с понедельника накапливается очередь. Анализы нужны врачам, чтобы подтвердить предположение о заболевании или опровергнуть. Пациентам же советуют соблюдать меры профилактики, повышать иммунитет и не паниковать.

Так как результаты теста, которые появились 7 августа, подтверждают у обратившейся в редакцию читательницы COVID-19, неизвестно, сколько ещё времени ей придется соблюдать карантин. Признаков заболевания нет, говорит женщина, но лекарства посоветовали пропить. В понедельник, 10 августа, из поликлиники должны ещё раз прийти за материалами для анализа. Женщина сидит на больничном уже больше месяца.

А сколько приморцев, кто работает неофициально или сдельно и неделями ждёт результатов анализов, теряя время и доход. Стоит ли удивляться, что люди не дождавшись результатов и не имея возможности сидеть дома, вернутся на рабочие места.

Напомним, министр здравоохранения края Анастасия Худченко проблему со сроками проведения тестов на COVID-19 признала, но перспектив её решения не обозначила.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]