Планы на майские: полюбоваться цветением маральника на Алтае, взглянуть на Ладогу со скал, полетать на параплане в кавказских горах

Отправляться в путешествие на длинные майские праздники становится для многих россиян хорошей традицией. Для тех, кто готовится устроить себе небольшой отпуск, на YouTravel.me собрали авторские туры от тревел-экспертов и частных независимых гидов по наиболее интересным направлениям. Здесь есть автотуры, конные туры, экскурсионные, гастрономические туры и другие форматы активного отдыха.

Весна на Алтае

В начале мая по всему Горному Алтаю цветет маральник. Его еще называют алтайской сакурой. Яркими цветами фиолетовых оттенков покрываются деревья, растущие на склонах гор и берегах рек. Зрелище это просто фантастическое. Но не только цветы заслуживают внимания на Алтае. Остров Патмос, Тавдинские пещеры, музей естественной истории «Палеопарк», озеро Манжерок, Камышлинский водопад и другие достопримечательности региона увидят путешественники в рамках одно из авторских туров от YouTravel.me. Такие туры проходят в составе небольшой группы, а для перемещения по маршруту подбирается комфортный автомобиль. В программу тура тревел-эксперт старается включить не только наиболее популярные локации, но и впечатления, которых не найти в составе обычного пакетного продукта.

ТОП локаций Карелии за 4 дня

Карелия — край высоких елей и могучих скал. Погоня за потрясающими видами начинается в Петербурге, откуда путешественники сначала отправятся в питомник хаски, затем на остров Койонсаари, чтобы полюбоваться видами на Ладогу с высоких скал. Карельские приключения продолжатся в городе Сортавала, затем в мраморных карьерах парка Рускеала; туристы побывают на руднике и с помощью спец инвентаря смогут добыть гранаты-альмандины; прогуляются по эко-тропам, познакомятся с северными оленями, попарятся в бане и продегустируют блюда местной кухни. В стоимость тура включено не только проживание и трехразовое питание, но и все входные билеты, трансфер.

Космический Кавказ

Увлекательное кавказское путешествие начнется в Пятигорске. В программе тура:

знакомство с достопримечательностями города;

поездка в Баксанское ущелье, подъем по канатной дороге на Эльбрус на станцию Гара-Баши;

Поляна Нарзанов;

озеро Гижгит;

Чегемское ущелье и Большие Чегемские водопады;

водопад Абай-Су;

полет на параплане с пилотом-инструктором в Чегемском ущелье;

Малый Чегемский водопад;

блюда балкарской кухни, прогулки на лошадях, знакомство с местными культурными традициями.

Для каждого тура YouTravel.me публикует подробную программу с фото, отзывами, с комментариями тревел-эксперта, а также дает возможность безопасно забронировать тур и отменить бронь при необходимости. В какой бы уголок страны вам бы не захотелось отправиться, у YouTravel найдется достойное предложение.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]