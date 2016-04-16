Майские праздники: измененные планы вызвали негатив
Граждане изменили планы на майские праздники и лето из-за коронавируса. Многих такое изменение сильно разочаровало, сообщают «Вести:Приморье».
Каждый четвертый житель России (26%) решил поменять планы на майские каникулы и летний отдых, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Как рассказали более полутора тысяч опрошенных в возрасте от 18 лет, основная причина изменения планов на стала эпидемия коронавируса (50% респондентов). Кроме того, еще двумя популярными причинами стали карантин и закрытие границ.
Более половины россиян (57%) проведут майские и летние дни дома. Треть соотечественников (35%) решили провести отдых на даче.
Резкая смена планов у 15% респондентов вызвала огорчение, еще у 11% — разочарование, по 10% опрошенных испытали негативные эмоции или не почувствовали никаких эмоций, по 9% чувствовали грусть, печаль или отнеслись ко всему спокойно.
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