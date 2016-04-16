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Майские праздники: измененные планы вызвали негатив

Майские праздники: измененные планы вызвали негатив

Источник фото: pixabay.com

Граждане изменили планы на майские праздники и лето из-за коронавируса. Многих такое изменение сильно разочаровало, сообщают «Вести:Приморье».

Каждый четвертый житель России (26%) решил поменять планы на майские каникулы и летний отдых, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Как рассказали более полутора тысяч опрошенных в возрасте от 18 лет, основная причина изменения планов на стала эпидемия  коронавируса (50% респондентов). Кроме того, еще двумя популярными причинами стали карантин и закрытие границ.

Более половины россиян (57%) проведут майские и летние дни дома. Треть соотечественников (35%) решили провести отдых на  даче.  

Резкая смена планов у 15% респондентов вызвала огорчение, еще у 11% — разочарование, по 10% опрошенных испытали негативные эмоции или не почувствовали никаких эмоций, по 9% чувствовали грусть, печаль или отнеслись ко всему спокойно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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