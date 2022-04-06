Прием заявок на ремонт дворов в 2023 году стартует во Владивостоке 25 апреля

В период с 25 апреля по 26 мая 2022 года управление содержания жилищного фонда администрации Владивостока будет принимать заявки на участие в программе по ремонту придомовых территорий, известной как «1000 дворов». Видов ремонта по-прежнему три: асфальтирование, установка детской или спортивной площадки. Ремонт будет проведен в 2023 году, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на администрацию Владивостока.

Для участия управляющие компании и ТСЖ подают заявку на бумажном носителе в управление содержания жилищного фонда. Вместе с заявкой нужно предоставить еще ряд документов, которые варьируются в зависимости от выбранного вида ремонта.

Если заявители желают установить у себя на территории детскую или спортивную площадку, то им необходимо также предоставить:

- протокол собрания собственников помещений в многоквартирном доме, оформленный в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ о принятии решения участия в муниципальной программе, с указанием вида и суммы затрат выполняемого вида работ и включении в состав общего имущества многоквартирного дома устанавливаемой площадки;

- по желанию может прилагаться проект благоустройства территории, в который включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень элементов благоустройства; проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение благоустраиваемой территории в виде схемы с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению;

- акт обследования состояния детской или спортивной площадки участником отбора с приложением цветных фотографий малых архитектурных форм (на бумажном носителе) и схемы предполагаемого расположения детской и спортивной площадок на кадастровом паспорте земельного участка под многоквартирным домом;

- документы, подтверждающие проживание в многоквартирном доме гражданина, имеющего статус «ветеран Великой Отечественной войны», «инвалид по зрению», «инвалид-колясочник».

Если жители выбрали асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов), то нужно предоставить:

- протокол собрания собственников помещений в многоквартирном доме о принятии решения участия в муниципальных программах, оформленный в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ, с указанием вида и суммы затрат выполняемого вида работ и обязательным процентом долевого софинансирования работ за счет средств собственников помещений не менее 5 (пяти) процентов от стоимости работ;

- акт обследования состояния асфальтового покрытия придомовой территории многоквартирного дома с приложением цветных фотографий асфальтового покрытия придомовой территории (на бумажном носителе);

- по желанию может прилагаться проект благоустройства территории, в который включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень элементов благоустройства.

- документы, подтверждающие проживание в многоквартирном доме гражданина, имеющего статус «ветеран Великой Отечественной войны», «инвалид по зрению», «инвалид-колясочник».

Заявка на участие в конкурсном отборе территорий, детских и спортивных площадок, подлежащих благоустройству, поступившая в управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока после окончания срока приема заявок, не регистрируется и к участию в конкурсном отборе не допускается.

Заявки, присланные в прошлом году, дублировать не нужно. Они также будут учитываться в отборе.

Справки по телефонам 8 (423) 261-44-17, 8 (423) 261-42-94.

На сегодняшний день благоустройство территорий по программе «1000 дворов» во Владивостоке ведётся по четырём адресам. Всего в этом году планируют отремонтировать 151 территорию вблизи многоквартирных домов: 17 дворов сделают по краевой программе ремонта и ещё 134 – в рамках новой программы «1000 дворов Дальнего Востока».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]