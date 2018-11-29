Прием заявок на ремонт дворов во Владивостоке в 2022 году стартует 30 апреля

В период с 30 апреля по 31 мая 2021 года управление содержания жилищного фонда администрации Владивостока принимает заявки на участие в программе по ремонту дворов, известную как «1000 дворов». Видов ремонта по-прежнему три: асфальтирование, установка детской площадки и установка спортивной площадки. Ремонт будет проведен в 2022 году.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии, для участия управляющие компании и ТСЖ подают заявку на бумажном носителе в управление содержания жилищного фонда. Вместе с заявкой нужно предоставить еще ряд документов, который варьируется в зависимости от выбранного вида ремонта.

Если заявители желают установить у себя на территории детскую или спортивную площадку, то им необходимо также предоставить:

- протокол собрания собственников помещений в многоквартирном доме, оформленный в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации о принятии решения участия в муниципальной программе, с указанием вида и суммы затрат выполняемого вида работ и включении в состав общего имущества многоквартирного дома устанавливаемой площадки;

- по желанию, может прилагаться проект благоустройства территории, в который включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень элементов благоустройства. Проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение благоустраиваемой территории в виде схемы с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению;

- акт обследования состояния детской и (или) спортивной площадок участником отбора с приложением цветных фотографий малых архитектурных форм (на бумажном носителе) и (или) схемы предполагаемого расположения детской и спортивной площадок на кадастровом паспорте земельного участка под многоквартирным домом;

- документы, подтверждающие проживание в многоквартирном доме гражданина, имеющего статус «ветеран Великой Отечественной войны», «инвалид по зрению», «инвалид-колясочник».

Если жители выбрали асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов), то нужно предоставить:

- протокол собрания собственников помещений в многоквартирном доме о принятии решения участия в муниципальных программах, оформленный в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, с указанием вида и суммы затрат выполняемого вида работ и обязательным процентом долевого софинансирования работ за счет средств собственников помещений не менее 5 (пяти) процентов от стоимости работ;

- акт обследования состояния асфальтового покрытия придомовой территории многоквартирного дома, с приложением цветных фотографий асфальтового покрытия придомовой территории (на бумажном носителе);

- по желанию может прилагаться проект благоустройства территории, в который включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень элементов благоустройства.

- документы, подтверждающие проживание в многоквартирном доме гражданина, имеющего статус «ветеран Великой Отечественной войны», «инвалид по зрению», «инвалид-колясочник».

При этом специалисты разъясняют: если двор уже подавал заявку на участие в предыдущие годы и в программу не попал, то можно использовать предыдущий проект и протокол общедомового собрания.

Напомним, программа по ремонту дворов позволила за последние два года масштабно отремонтировать 547 дворовых территорий. Возле домов меняли асфальт, устанавливали детские площадки, монтировали спортивные тренажеры. Ремонт проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Заявки и пакет документов принимают по адресу: г. Владивосток, ул. Ильичева, д. 15, каб. 56. Время приема заявок: понедельник – четверг с 10-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00; пятница – с 10-00 до 12-00 и с 14-00 до 15-00.

Справки по телефону: 8 (423) 261 44 17.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]