Первый этап благоустройства центральной площади представили во Владивостоке

О том, какое будущее ждёт центральную площадь Владивостока, рассказал главный архитектор компании «Оферта-Диалог» Евгений Бурлака в библиотеке «Бук» на стратегической сессии, посвященной озеленению дальневосточной столицы. В этом году будет реализован первый этап благоустройства – это территории у Спасо-Преображенского кафедрального собора и стелы «Владивосток – город воинской славы», сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на администрацию Владивостока.

«На этих участках планируется высадка зеленых насаждений различной высотности. Создание системы скверов сделает пространство зонированным и визуально отделит центральную площадь, исключая конфликт архитектурных образов», – рассказал Евгений Бурлака, подчеркнув, что виды растений, которые появятся на площади, будут обсуждаться с профессиональным сообществом.

Важно, что сосны, которые вырастил городской активист, член Приморского отделения российского экологического общества Юрий Щербак, будут сохранены.

Своими идеями об озеленении городских территорий также поделились кандидат биологических наук, начальник отдела обслуживания территории «Приморского океанариума» Аркадий Безделев, профессор кафедры архитектуры и градостроительства Инженерной школы ДВФУ, член правления Союза архитекторов России Павел Казанцев и ландшафтный архитектор Ольга Мусиенко.

Так, Аркадий Безделев выделил основные проблемы городского озеленения и представил пути их решения. По его мнению, необходимо создать хвойный каркас на базе протяженных каменистых откосов вдоль трасс, использовать неприхотливые растения местной флоры, а также подбирать такие сочетания растений, которые обеспечат несколько пиков декоративности в течение года.

Предложения по реконструкции проблемных зелёных зон представила и Ольга Мусиенко. По её словам, стоит отказаться от озеленения разделительных полос на городских автомагистралях, так как это не самые экологичные места для выращивания зеленых насаждений. Вместо этого эксперт предлагает благоустроить разделительные полосы путем мощения или асфальтирования. А пустыри, по мнению Ольги Мусиенко, следует засеять многолетней травой. Такой способ не только повысит привлекательность городских территорий, но и позволит городских службам тратить меньше времени и ресурсов на их обслуживание.

Профессор кафедры архитектуры и градостроительства Инженерной школы ДВФУ, член правления Союза архитекторов России Павел Казанцев в свою очередь рассказал о биоклиматическом эффекте зелёных насаждений. По его словам, грамотная высадка деревьев позволит защитить городские территории от сильных потоков ветра, а в жаркую погоду еще и от ярких солнечных лучей. Таким образом, многие места отдыха станут еще комфортнее.

Отметим, что это уже вторая стратегическая сессия, посвященная озеленению городских территорий. Её организаторами выступают управление архитектуры и строительства администрации Владивостока и Дирекция общественных пространств. Основная цель таких встреч – создание плана и свода рекомендаций по озеленению Владивостока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]