Комплексное благоустройство улицы Окатовой обсудили с жителями

В районе дома № 3 по ул. Окатовой прошла встреча сотрудников МАУ «Дирекция общественных пространств города Владивостока» с управляющими компаниями и местными жителями. Главной темой общения стало предстоящее благоустройство этого района, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на администрацию Владивостока.

«Согласно нашей концепции благоустройство коснется не отдельно взятых дворов и территорий. Это будет единая зона для прогулок с детьми, с возможностью покататься на скейтах или самокатах, с зонами для активного отдыха для старшего поколения. Если местные жители посчитают нужным, то здесь есть возможность организовать площадку для выгула собак», - отметила заместитель руководителя Дирекции общественных пространств Лилия Гиззятова.

Комплексный подход, по ее словам, включает в себя формирование основных пешеходных связей, создание дополнительных парковочных мест за пределами дворов, появление внутриквартальных скверов и выявление дополнительных резервов, переосмысление «пустырей» и заброшенных зон.

При этом в работе обязательно должны быть активно задействованы сами жители района. Алгоритм взаимодействия власти и горожан должен состоять из нескольких пунктов: формирование рабочей группы жителей, сбор их идей и пожеланий, презентация проекта, информирование о работах и сроках, открытие территории и передача объекта жителям.

Так, участники обсуждения могли не только ознакомиться с презентацией проекта благоустройства, но и предлагали свои решения. Например, прозвучали предложения о наполнении пространства большим количеством лавочек и урн. Получив общее согласие жителей на проведение работ, теперь архитекторам предстоит разработать более детальный план и ознакомить с ним жителей. Это планируется сделать в течение двух недель.

Напомним, последние четыре года по инициативе губернатора Приморья во Владивостоке реализуется программа по ремонту дворов. Благодаря ей в городе удалось отремонтировать более 500 придомовых территорий. C этого года программа синхронизирована с федеральной программой Минвостокразвития России «1000 дворов Дальнего Востока». Обе программы ускорят создание комфортной среды в городах и районах Приморья. Концепция благоустройства подразумевает многофункциональность таких дворов и прямое взаимодействие с жителями, а также необходимость «выйти» за пределы дворов и рассматривать благоустройство жилых кварталов и улиц целиком.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]