300 волонтеров примут участие в акции «Бессмертный полк» во Владивостоке

300 волонтеров примут участие 9 мая в акции «Бессмертный полк» во Владивостоке. Об этом стало известно на заседании городской антитеррористической комиссии, которое провел ее председатель, глава краевого центра Константин Шестаков, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на администрацию Владиувостока.

На совещание обсудили несколько важных вопросов: обеспечение безопасности на общественном транспорте, подготовку детских мест отдыха к летним каникулам и меры антитеррористической безопасности в период празднования 1 и 9 мая, а также проведения спортивных игр «Дети Азии».

Как сообщил представитель управления транспорта Андрей Мурзаков, сегодня все без исключения автобусы Владивостока оснащены камерами видеонаблюдения.

«Кроме того, идет работа по оснащению транспортных средств тревожными кнопками, такую работу ведем совместно с Росгвардией, - пояснил он. – На сегодняшний день кнопки есть уже в 10 автобусах «ВПОПАТ № 1», в планах – оснастить ими до конца года еще 75 салонов».

О подготовке пришкольных лагерей к лету отчитался начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования Максим Кильчевский.

«В этом году планируем открыть пришкольные лагеря на базе 85 учреждений, там смогут отдохнуть 9200 детей, – рассказал он. – Готовим лагеря к работе в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами, требованиями пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. Все такие учреждения оснащены системами пожарной сигнализации, видеонаблюдения, тревожной сигнализации и речевого оповещения на случай ЧС».

Начальник управления по делам молодежи и связям с общественностью Сергей Язев проинформировал членов комиссии, какие меры безопасности будут приняты во Владивостоке во время праздничных мероприятий 9 мая.

«Самое большое количество граждан ждем на акции «Бессмертный полк», поэтому именно ей уделяем максимум внимания, - сообщил он. – В этом вопросе активно сотрудничаем с полицией и Росгвардией. Все волонтеры, а их будет 300, проинструктированы, как следует вести себя в случае внештатной ситуации. Основная задача волонтеров – помогать людям в построении и направлять колонну».

Константин Шестаков заметил, что все необходимые меры безопасности следует неукоснительно соблюдать и во время торжеств по случаю 1 мая, а также на играх «Дети Азии».

«Прошу всех задействованных специалистов обеспечить в пределах своих полномочий непрерывный мониторинг обстановки и состоянии правопорядка в местах массового пребывания людей и на транспорте», – подчеркнул он.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]