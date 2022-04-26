Во Владивостоке объявлен набор волонтеров для участия в акции «Бессмертный полк»

Молодежный ресурсный центр (МРЦ) объявляет набор добровольцев, желающих оказать поддержку акции «Бессмертный полк» во Владивостоке. Всего в организации масштабного шествия 9 мая будут задействованы 300 волонтеров, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на администрацию Владивостока.

«Бессмертный полк» стал уже неотъемлемой частью Дня Победы. И радует, что в этом году акция пройдет в очном формате. Традиционно несколько десятков тысяч человек пронесут по центральным улицам города портреты своих родных, кто сложил головы на полях сражений. И мы приглашаем всех желающих стать участниками самого важного праздника в нашей стране», – отмечают в МРЦ. МКУ «Молодежный ресурсный центр» выполняет муниципальную функцию, направленную на осуществление полномочий администрации города Владивостока в сфере работы с детьми и молодежью.

Стать волонтером акции могут жители города в возрасте от 16 лет. Добровольцы окажут помощь в построении колонн и проведении шествия. Прием заявок продлится до 4 мая на сайте https://dobro.ru/event/10170474.

Волонтеры, чьи заявки будут одобрены, пройдут обязательный инструктаж. Он состоится 6 мая в 17:00 на базе Дворца детского творчества (Океанский проспект, 43, театральный корпус).

Отметим, что построение участников акции «Бессмертный полк» начнется 9 мая в 9:00 возле здания «Серая лошадь» (Алеутская, 19а). Далее движение шествия пройдет до Светланской, 73 и завершится у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота». Старт шествия – сразу после парада.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]