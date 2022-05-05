Как принять участие в шествии «Бессмертного полка» во Владивостоке?

В День Победы в Приморье пройдет традиционная патриотическая акция «Бессмертный полк». Шествие давно стало настоящим символом единения жителей нашей страны и дружественных государств и своего рода данью памяти подвигу тех героев, которые ценой своей жизни защитили Родину от фашистских захватчиков.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, в текущем году шествие впервые после двухлетнего перерыва из-за пандемии состоится в очном формате. Приморцы смогут пройти плечом к плечу по главным улицам городов и сел и пронести в руках портреты родственников-ветеранов, в том числе фронтовиков, тружеников тыла, блокадников, узников концлагерей, подпольщиков и партизан, сообщая таким образом миру о подвигах своих героев.

Во Владивостоке построение участников шествия «Бессмертный полк» начнется 9 мая в 9.00 возле здания «Серая лошадь» (адрес: улица Алеутская, 19а). Колонна проследует до Светланской, 73, и остановится у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота».

Старт шествия – сразу после Парада Победы, ориентировочно в 11.00.

Предварительная регистрация для участия в шествии «Бессмертного полка» не требуется. Все, что нужно для того, чтобы занять свое место в его рядах – прийти утром на место сбора и присоединиться к шествию.

Для тех, кто по каким-то причинам не сможет присутствовать очно, в том числе из-за нахождения на работе или на службе, сохранена возможность онлайн-участия в памятной акции. Регистрация для онлайн-участия в шествии «Бессмертного полка» уже ведется на официальном сайте акции.

Желающим рассказать о своем герое приморцам можно сделать это и другим удобным способом, к примеру, прикрепить к одежде бейдж с портретом своего героя.

Еще один вариант – разместить фотографию героя с именной подписью внутри салона автомобиля под боковое или заднее стекло. При этом следует позаботиться о том, чтобы машина в День Победы была чистая, а окна не были тонированными, ведь только так получится рассказать о подвиге предка.

Установить судьбу родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, найти информацию о награждениях, ознакомиться с подлинными архивными документами, содержащими информацию об участниках войны и о ходе войны можно на специальных ресурсах: «Память народа» и «Подвиг народа».

Набор добровольцев, желающих оказать поддержку акции «Бессмертный полк», ведется на сайте dobro.ru. Стать волонтером акции могут жители города в возрасте от 16 лет. Добровольцы окажут помощь в построении колонн и проведении шествия. Волонтеры, чьи заявки будут одобрены, пройдут обязательный инструктаж.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]