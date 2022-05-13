Более 16 тысяч человек приняло участие в голосовании за благоустройство скверов
16 095 владивостокцев по данным на 13 мая приняли участие во всероссийском проекте «Делаем город комфортнее». Его цель – выбрать из 10-ти предложенных скверов и парков три, чтобы благоустроить их в 2023 году, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на администрацию Владивостока. Принять участие в голосовании могут все желающие. Оно проходит на платформе 25.gorodsreda.ru.
На сегодняшний день в рейтинге по-прежнему лидирует парк отдыха в Снеговой Пади. За него отдали свои голоса 3284 человека. На втором месте – общественное пространство на сопке Орлиное гнездо, у нее 3105 голосов. Третий – парк в районе Русской, 57 с 2553 баллами.
Остальные территории выглядят так:
Территория в районе озера на ул. Сафонова, 14– 2486 чел.
Сквер на ул. Харьковская, 3 – 1246 чел.
Общественная территория в районе ул. Ивановская, 3 - 19– 1073 чел.
Общественная территория в районе ул. Иртышская, 34а – 829 чел.
Зона отдыха в районе ул. Успенского– 773 чел.
Общественная территория по ул. Стрельникова, 10б– 433 чел.
Cквер «Михаила Фёдорова»- 313 чел.
Напомним, проголосовать за одну из десяти территорий можно до 30 мая. Алгоритм предельно прост:
– перейти по ссылке на сайт 25.gorodsreda.ru;
– выбрать муниципалитет;
– авторизоваться через Госуслуги;
– выбрать одну из 10-ти территорий для благоустройства.
Голосование проходит в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Работы по благоустройству проведет Дирекция общественных пространств Владивостока.
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