Более 16 тысяч человек приняло участие в голосовании за благоустройство скверов

16 095 владивостокцев по данным на 13 мая приняли участие во всероссийском проекте «Делаем город комфортнее». Его цель – выбрать из 10-ти предложенных скверов и парков три, чтобы благоустроить их в 2023 году, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на администрацию Владивостока. Принять участие в голосовании могут все желающие. Оно проходит на платформе 25.gorodsreda.ru.

На сегодняшний день в рейтинге по-прежнему лидирует парк отдыха в Снеговой Пади. За него отдали свои голоса 3284 человека. На втором месте – общественное пространство на сопке Орлиное гнездо, у нее 3105 голосов. Третий – парк в районе Русской, 57 с 2553 баллами.

Остальные территории выглядят так:

Территория в районе озера на ул. Сафонова, 14– 2486 чел.

Сквер на ул. Харьковская, 3 – 1246 чел.

Общественная территория в районе ул. Ивановская, 3 - 19– 1073 чел.

Общественная территория в районе ул. Иртышская, 34а – 829 чел.

Зона отдыха в районе ул. Успенского– 773 чел.

Общественная территория по ул. Стрельникова, 10б– 433 чел.

Cквер «Михаила Фёдорова»- 313 чел.

Напомним, проголосовать за одну из десяти территорий можно до 30 мая. Алгоритм предельно прост:

– перейти по ссылке на сайт 25.gorodsreda.ru;

– выбрать муниципалитет;

– авторизоваться через Госуслуги;

– выбрать одну из 10-ти территорий для благоустройства.

Голосование проходит в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Работы по благоустройству проведет Дирекция общественных пространств Владивостока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]