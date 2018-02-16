Владивостокцы смогут выбрать объекты для благоустройства во Владивостоке в 2022 году
Меньше недели остается до старта онлайн-голосования за общественные пространства, которые могут быть благоустроены в 2022 году по нацпроекту «Жилье и городская среда». Оно будет запущено 26 апреля на платформе 25.gorodsreda.ru и продлится до 30 мая. Принять участие в голосовании могут горожане старше 14 лет.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии, жителям Владивостока будут представлены семь общественных территорий, из которых необходимо будет выбрать четыре объекта для дальнейшего благоустройства. Это следующие территории:
Парк культуры и отдыха им. Сергея Лазо;
Сквер «Чайка» (Калинина, 20);
Сквер на Русской, 46;
Сквер Некрасовский;
Сквер в районе Калинина, 28-38;
Общественная территория на Иртышской, 34а;
Общественная территория на проспекте 100-летия Владивостока, 58.
Отметим, что по вопросам предстоящего онлайн-голосования в Приморском крае работает горячая линия. Получить консультации специалистов можно с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 и в выходные дни с 11.00 до 18.00 по телефону: 8 (423) 260-75-15.
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