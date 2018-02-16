Владивостокцы смогут выбрать объекты для благоустройства во Владивостоке в 2022 году

Меньше недели остается до старта онлайн-голосования за общественные пространства, которые могут быть благоустроены в 2022 году по нацпроекту «Жилье и городская среда». Оно будет запущено 26 апреля на платформе 25.gorodsreda.ru и продлится до 30 мая. Принять участие в голосовании могут горожане старше 14 лет.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии, жителям Владивостока будут представлены семь общественных территорий, из которых необходимо будет выбрать четыре объекта для дальнейшего благоустройства. Это следующие территории:

Парк культуры и отдыха им. Сергея Лазо;

Сквер «Чайка» (Калинина, 20);

Сквер на Русской, 46;

Сквер Некрасовский;

Сквер в районе Калинина, 28-38;

Общественная территория на Иртышской, 34а;

Общественная территория на проспекте 100-летия Владивостока, 58.

Отметим, что по вопросам предстоящего онлайн-голосования в Приморском крае работает горячая линия. Получить консультации специалистов можно с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 и в выходные дни с 11.00 до 18.00 по телефону: 8 (423) 260-75-15.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]