Владивостокцы могут принять участие в развитии общественных пространств

В этом году во Владивостоке продолжат создавать новые общественные пространства. Благоустроенные территории появятся по тем адресам, которые выбрали сами жители – это сквер с китёнком на Русской, 46, парк культуры и отдыха имени Сергея Лазо, сквер Первой маёвки в районе Калинина, 28-38 и сквер Некрасовский, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Работы будут проведены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Дирекция общественных пространств, которая и будет заниматься благоустройством территорий, предлагает горожанам пройти опрос и высказать свои предложения по преображению тех или иных территорий.

«Просим горожан заполнить анкеты, которые помогут проанализировать запросы, выявить особенности территории и познакомиться поближе с будущими пользователями этих общественных пространств», – подчеркнули в Дирекции общественных пространств.

Так, сейчас жителей Владивостока просят пройти опрос по благоустройству сквера в районе остановки общественного транспорта «Некрасовская» - https://city.чего-хочет-город.рф/skver-nekrasovskij.

Также проводится опрос горожан о развитии парка имени Сергея Лазо на Санаторной – https://city.чего-хочет-город.рф/park-lazo. Он был открыт в 1941 году и сегодня нуждается в масштабной реконструкции. Это подтвердило прошедшее в этом году онлайн-голосование, по итогам которого эта территория стала одним из лидеров – её благоустройство поддержали почти 8 тысяч горожан.

В ходе опроса горожане смогут приложить старые фотографии, сделанные в парке. Также можно прикрепить картинки, которые проиллюстрируют пожелания, каким должен быть парк Лазо.

Напомним, что основная задача проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» – преобразить российские города, поселки. Один из показателей эффективности реализации проекта – вовлечение граждан в принятие решений по вопросам благоустройства.

Оба опроса продлятся до 31 января.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]