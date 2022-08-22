Владивостокцы могут принять участие в опросе по благоустройству озера на Сафонова

Новые общественные пространства появятся во Владивостоке. В следующем году планируется благоустроить парк в Снеговой Пади, сопку Орлиное Гнездо и озеро на Сафонова. Работы на этих территориях проведут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Кроме того, по региональной программе будет обустроен сквер на улице Лермонтова, 81.

Горожанам предлагают пройти опрос и высказать свои предложения по преображению тех или иных территорий.

«Этот опрос поможет нам учесть ваше мнение при благоустройстве, проанализировать запросы, выявить особенности территории и познакомиться поближе с её будущими пользователями», – сообщили в Дирекции общественных пространств Владивостока, которая и будет заниматься благоустройством территорий.

В частности, владивостокцев просят пройти опрос по благоустройству искусственного озера в районе Сафонова, 14 по ссылке: city.чего-хочет-город.рф/ozero-na-safonova/. В начале XX века при разработке карьера здесь произошел выход грунтовых вод, что и привело к его образованию. В озере водится рыба, а на берегу можно встретить красноухих черепах, которые прижились здесь после того, как горожане выкинули их за ненадобностью. Сейчас мэрия планирует облагородить здесь природное пространство площадью 1,55 гектара.

Опрос продлится до 10 сентября.

Также в ближайшее время будут опубликованы анкеты по другим территориям.

Напомним, что в этом году во Владивостоке в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» также благоустраивают парк им. Лазо, скверы на Русской, 46, Некрасовский и Первой маёвки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]