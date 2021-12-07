Горожан приглашают пройти опрос по благоустройству сквера на Некрасовской

В следующем году во Владивостоке продолжат создавать новые общественные пространства. Благоустроенные территории появятся по тем адресам, которые выбрали сами жители – это сквер с китёнком на Русской, 46, парк культуры и отдыха имени Сергея Лазо, сквер Первой маёвки в районе Калинина, 28-38 и сквер Некрасовский, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Работы будут проведены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Дирекция общественных пространств, которая и будет заниматься благоустройством территорий, предлагает горожанам пройти опрос и высказать свои предложения по преображению тех или иных территорий.

«Просим горожан заполнить анкеты, которые помогут проанализировать запросы, выявить особенности территории и познакомиться поближе с будущими пользователями этих общественных пространств», – подчеркнули в Дирекции общественных пространств.

Так, сейчас жителей Владивостока просят пройти опрос по благоустройству сквера в районе остановки общественного транспорта «Некрасовская» - https://city.xn-----glccfbc4ebdaxw3bzag.xn--p1ai/skver-nekrasovskij.

Опрос продлится до 31 января.

Также в ближайшее время будут опубликованы анкеты по другим территориям.

Напомним, что основная задача проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» – преобразить российские города, поселки. Один из показателей эффективности реализации проекта – вовлечение граждан в принятие решений по вопросам благоустройства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]