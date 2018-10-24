Во Владивостоке приведут в порядок популярные места отдыха горожан
Владивосток присоединится ко Всероссийскому субботнику. 24 апреля порядок будут наводить в скверах, парках, на придомовых территориях и городских набережных.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, в первый день предстоящих выходных сотрудники городской администрации и активные жители города проведут субботник на набережной в районе Второй Речки.
В этот же день представитили массмедиа будут наводить порядок на набережной в районе улицы Татарской.
Субботники также пройдут по следующим территориям:
Сквер в районе улицы Русской, 48;
Общественная территория на улице Русской, 46;
Общественная территория в районе проспекта 100-летия Владивостока, 58;
Сквер «Некрасовский» (в районе остановки общественного транспорта «Некрасовская»);
Общественная территория в районе улицы Иртышской, 34а;
Сквер имени Игнатьева (в районе Океанского проспекта, 68);
Покровский парк
Сквер Комсомольцев (в районе улицы Пушкинской, 63);
Сквер «Чайка» (в районе остановки общественного транспорта «Чайка»);
Общественная территория в районе улицы Калинина, 28-38;
Сопка Бурачка;
Сквер на острове Попова.
Присоединиться ко всероссийскому субботнику могут все желающие. Начало в 10.00 часов.
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