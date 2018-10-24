Во Владивостоке приведут в порядок популярные места отдыха горожан

Владивосток присоединится ко Всероссийскому субботнику. 24 апреля порядок будут наводить в скверах, парках, на придомовых территориях и городских набережных.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, в первый день предстоящих выходных сотрудники городской администрации и активные жители города проведут субботник на набережной в районе Второй Речки.

В этот же день представитили массмедиа будут наводить порядок на набережной в районе улицы Татарской.

Субботники также пройдут по следующим территориям:

Сквер в районе улицы Русской, 48;

Общественная территория на улице Русской, 46;

Общественная территория в районе проспекта 100-летия Владивостока, 58;

Сквер «Некрасовский» (в районе остановки общественного транспорта «Некрасовская»);

Общественная территория в районе улицы Иртышской, 34а;

Сквер имени Игнатьева (в районе Океанского проспекта, 68);

Покровский парк

Сквер Комсомольцев (в районе улицы Пушкинской, 63);

Сквер «Чайка» (в районе остановки общественного транспорта «Чайка»);

Общественная территория в районе улицы Калинина, 28-38;

Сопка Бурачка;

Сквер на острове Попова.

Присоединиться ко всероссийскому субботнику могут все желающие. Начало в 10.00 часов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]