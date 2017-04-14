Приморцев приглашают на Всероссийский субботник

24 апреля Приморский край присоединится к Всероссийскому субботнику. Мероприятия по уборке территорий затронет и те общественные пространства, которые появились ранее благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». Акция ознаменует скорый старт голосования за новые объекты благоустройства на единой платформе 25.gorodsreda.ru, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В ходе брифинга во вторник, 20 апреля, заместитель председателя Правительства Приморья Елена Пархоменко заявила, что субботники пройдут во всех муниципалитетах Приморья. Порядок наведут на сотнях территорий – во дворах, парках, скверах, на аллеях, пляжах и набережных.

«Традиционно в субботнике задействуются коммунальные и дорожные предприятия, управляющие компании, главная задача которых – убрать и вывезти мусор, ветки, обновить скамейки, урны. И, конечно же, мы приглашаем всех неравнодушных жителей края принять участие в таком полезном мероприятии. Проведем предварительно опрос, чтобы узнать, сколько человек готовы выйти на субботник и сделать чище пространство вокруг себя», – отметила Елена Пархоменко.

Помимо «уборки» традиционного формата запланированы тематические субботники. Так, во Владивостоке 25 апреля запланирован экосубботник в бухте Карпинского – между мысами Тобизина и Шмидта. А накануне, 24 апреля, пройдет медиасубботник на набережной «Татарка» в районе Второй Речки, организатором которого выступают департамент информационной политики Приморского края и Приморское отделение Союза журналистов России.

В целом общественным пространствам, которые создали благодаря нацпроекту, в этом году во время субботников уделят особое внимание, напомнила Елена Пархоменко. Она напомнила, что благодаря федеральной программе благоустройства уже удалось облагородить более 400 приморских дворов, парков и скверов.

«Главный принцип нацпроекта заключается в том, что люди сами выбирают объекты для благоустройства. А с этого года процесс отбора и вовсе упрощается для граждан – он будет проходить в режиме онлайн на единой для всей страны платформе с 26 апреля по 30 мая», – подчеркнула зампред.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]