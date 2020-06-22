Приморцы могут проголосовать за объекты для благоустройства в крае

В понедельник, 26 апреля, в Приморском крае, как и по всей России, началось голосование за объекты благоустройства на 2022 год в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Отбор территорий на платформе 25.gorodsreda.ru продлится до 30 мая.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу региогнального правительства, проголосовать может любой житель Приморья в возрасте от 14 лет. Авторизироваться на платформе можно с помощью учетной записи на Госуслугах или по номеру телефона.

Всего на выбор приморцам предлагается более 40 общественных пространств или готовых дизайн-проектов благоустройства территорий в 18 муниципалитетах края.

Задать вопросы о голосовании можно по номеру «горячей линии»: 8 (423) 260-75-15, или волонтерам, которые работают в общественных местах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]