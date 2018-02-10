Приморцам предлагают выбрать территории для благоустройства

На портале «Сделай Приморье лучше» стартовало голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Приморцам предлагают выбрать из 13 общественных пространств Владивостокского городского округа, в числе которых Сквер Комсомольцев на Пушкинской улице, набережные «Моргородка» и Дальневосточного федерального университета, видовая площадка в районе мыса Назимова и так далее.

В голосовании могут принять участие граждане России, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории муниципальных образований Приморского края. Кроме того, для участия в опросе нужно быть зарегистрированным на портале Госуслуги.

Чтобы оставить свой голос, нужно на главной странице портала «Сделай Приморье лучше» выбрать вкладку «Пройти опрос» в правой-нижней части экрана, либо вкладку «Новый опрос» в правой части экрана, а затем перейти к опросу «Рейтинговое голосование по отбору общественных территорий Владивостока, подлежащих благоустройству».

Пользователям мобильного приложения следует выбрать иконку «Опросы» на главном экране и выбрать из списка опрос по отбору общественных территорий.

Как рассказали в министерстве цифрового развития и связи Приморского края, интернет-голосование продлится до 20.00 27 июня.

«От выбора жителей Приморья будет зависеть, какие территории во Владивостоке благоустроят раньше, а какие – позже. Итоги голосования учтут при составлении плана благоустройства территорий на 2021 год», – рассказали в минцифры.

Напомним, портал «Сделай Приморье лучше» – инструмент, при помощи которого любой может оставить просьбу или жалобу, не собирая дополнительных бумаг и не посещая множество кабинетов. Каждое обращение поступает на рассмотрение в профильное подразделение Правительства Приморья или муниципалитета, где по нему сразу назначается ответственный и устанавливается конкретный срок для выполнения необходимых работ. А после размещения ответа заявитель вправе подтвердить исполнение или вернуть свое обращение на повторное рассмотрение. Кроме того, на портале любой житель края может дать оценку работе органов местного самоуправления.

Создание данного портала – одно из мероприятий национального проекта «Цифровая экономика», который реализуется в Приморье с 2019 года по поручению Президента России Владимира Путина.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]