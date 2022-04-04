Во Владивостоке вырос индекс качества городской среды

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России подвело итоги оценки качества городской среды за 2021 год. Согласно опубликованным данным, Владивосток по итогам прошлого года набрал 193 балла – на 7 баллов больше, чем в 2020 году, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на администрацию Владивостока.

На формирование индекса влияют 36 индикаторов, которые характеризуют шесть самых востребованных типов городских пространств, таких как: жилье, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура и прилегающие к ним пространства, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство.

Каждый из них оценивается по шести показателям, которые характеризуют городскую среду, – безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов власти.

Каждый показатель оценивается по десятибальной шкале, значения суммируются и формируют итоговые индекс качества. Максимальное количество баллов, которое может набрать город, – 360. При этом городская среда считается благоприятной, если индекс качества составляет более 180 баллов. По итогам 2021 года среднее значение индекса составило 184 балла при плановом значении в 183 балла.

Так, за 2021 год во Владивостоке выросли такие индикаторы, как жилье и прилегающие пространства, общественно-деловая инфраструктура и общегородское пространство.

«Индекс качества городской среды служит инструментом оценки потенциала развития российских городов. Мы видим, что достигнутые показатели намного выше, чем те, которые планировались в рамках реализации федерального проекта. Крайне важно не снижать темпа для выполнения задачи по улучшению качества городской среды, которую поставил президент», – подчеркнул министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Отметим, что 15 апреля стартует онлайн-голосование по отбору общественных пространств для благоустройства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Сейчас данные обо всех территориях заносятся на специальный сайт, где пройдет голосование.

Самый большой выбор общественных территорий для благоустройства в 2023 году на онлайн-голосовании жителям представит Владивосток. От городского округа подано 10 заявок.

Продлится голосование до 30 мая. В нем смогут принять участие все, кому уже исполнилось 14 лет. Общественное пространство, за которое проголосует большее количество жителей, будет включено в национальный проект «Жилье и городская среда».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]